Ci vorrebbe un miracolo per il Cercle de Bruges: ‘Abbiamo dominato’, tutto il calcio

Giovedì il Cercle de Bruges dovrà compiere un vero miracolo nelle qualificazioni all’Europa League. Groen e Zwart hanno perso gravemente all’andata.

Il Cercle de Bruges ha poche possibilità di vedere i gironi di Europa League. Groen e Zwart hanno affrontato l’acqua a Molde (3-0), quindi giovedì dovranno fare miracoli nella gara di ritorno. Miron MuzlikL’allenatore del circolo non nasconde il volto.

“La verità è che eravamo sotto 3-0 e il Molde ci ha dominato. Abbiamo giocato una brutta partita”, ha ammesso il bosniaco nelle dichiarazioni citate. Sporza. “Quindi dovremo imparare la lezione e fare meglio”.

L’obiettivo di Muslić è quindi chiaro: “dimostrare ai Moldei che possiamo fare meglio e minacciarli”. Questo è più facile a dirsi che a farsi, perché Bruges non ha, in senso stretto, un nucleo in grado di combattere su due fronti.

Miron Muslić rischia così di dover schierare una squadra un po’ eterogenea. Sottolinea: “Voglio mettere in campo la migliore squadra possibile, ma devo anche tutelare i miei giocatori. Non possono giocare una partita ogni tre giorni, non sono robot”.

In caso di eliminazione, il Cercle de Bruges potrà comunque accedere ai gironi della Conference League tramite uno spareggio finale.