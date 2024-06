Christiane Endler (OL Women) riflette sulla sua uscita dalla selezione

Il portiere della Nazionale femminile ha chiuso le porte al Cile, mentre La Roja si è appena qualificata per la finale dei Giochi Panamericani del 2023.

In Cile, alcune persone hanno accolto con favore la notizia e molti hanno accusato OL di violenza Cristiano Endler Ritornare in Francia per giocare la partita contro il Paris FC, disputata lo stesso giorno della finale.

Venerdì il portiere ha finalmente parlato con la CNN Cile e ha parlato dei motivi della sua improvvisa partenza.

“Quando ho deciso di ritirarmi abbiamo parlato solo che ero un traditore e che stavo abbandonando il gruppo, ma nessuno mi ha chiesto perché lo stessi facendo”.“, ha esordito Christiane Endler.

“Si accumula un gran numero di persone che cercano di cambiare la situazione. Una persona è cambiata e sta facendo rivivere tutti coloro che sono in grado di avanzare. Migliora l’uso fisico e psicologico. Arriva ad un momento in cui si sente a suo agio e confortevole.” Mentale”Il portiere continua 104 partite internazionali.

Questi cambiamenti negli allenatori o nei dirigenti a volte costringono Christian Endler e il resto della squadra cilena a giocare in condizioni deplorevoli: “Abbiamo dovuto ricominciare a lottare per l’essenziale: docce calde, servizi igienici, una palestra senza tappetino pieno di funghi”..

#CNNÍntimo | Tian Endler spiega perché ha lasciato La Roja: “Non chiediamo niente di questo mondo; né di avere un bagno caldo, né bagni a disposizione, né una palestra senza tappetini con i funghi (…) O di non portare tanti inesperti gente lì”. “Posizioni importanti” 📺 Dal vivo: https://t.co/KC5N8Q2Nnb pic.twitter.com/Xc9cMDNQ7x – CNN Cile (@CNNChile) 21 giugno 2024 Infine, criticando la federazione ANFP, che tende al luogo “Persone che non hanno esperienza in posizioni importanti”.

