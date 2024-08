“C’erano persone che piangevano”: Bogdan racconta la sua esperienza a bordo dell’aereo della TUI evacuato a Bruxelles dopo l’allarme antincendio

L’aereo in partenza da Heraklion ha dovuto effettuare un atterraggio urgente sulla pista dell’aeroporto di Zaventem. Tutti i 174 passeggeri hanno dovuto evacuare.

Leggi anche

Intero aereo TUI evacuato all’aeroporto di Bruxelles dopo l’allarme incendio: “C’era panico a bordo”





Uno di loro, Bogdan, dice:C’era una vibrazione insolita. Appena atterrato abbiamo avvertito un impatto piuttosto improvviso. Premi forte i freni, come se qualcuno ti stesse interrompendo. In quel momento sentivamo odore di fumo. Non l’abbiamo visto, ma lo abbiamo sentito chiaramente in cabina.“