Carlo III perde le staffe davanti a Camilla: la scena tesa provoca reazioni

Dopo aver perso penne e impermeabili? L’inizio di una regola Carlo III Comprendeva episodi che danneggiarono in qualche modo la popolarità del nuovo re. Questa volta si tratta di un incidente nel guardaroba La regina Camilla Il che fece arrabbiare il figlio di Elisabetta II.

Ricorda: 13 settembre 2022, Carlo III Infastidito da una penna difettosa, ha lasciato che il suo carattere si manifestasse in Irlanda del Nord. ““Non posso sopportare questa dannata cosa.” Si è lasciato trasportare davanti alle telecamere. Qualche giorno fa, re Era davvero sconvolto Contro i suoi dipendenti, che si presentano molto tardi e lasciano l’ufficio su sua richiesta. Il 16 luglio, il re era ancora una volta fuori dalle sue possibilità durante una gita di stato. Confronto Forte pioggia nel JerseyIL La regina Camilla Aveva grandi difficoltà a indossare il cappotto mentre trasportava il suo grande ombrello. Non è uno spettacolo molto reale Che aveva il talento di infastidire Carlo III. Quest’ultimo, dopo aver tentato invano di aiutarlo, ha insultato uno dei dipendenti affinché si occupasse della questione per suo conto.

La scena, diffusasi molto rapidamente, non ha mancato di attirare l’attenzione dei media britannici. ““Ha peggiorato la situazione tirandogli con impazienza la manica e, come con una penna, la sua rabbia lo ha portato a rivolgersi a un membro dello staff perché facesse il lavoro per lui.”sono stati analizzati Esperto di linguaggio del corpo Nel Specchio.