BYD vuole sviluppare il suo marchio premium Denza in Europa

BYD sta investendo generosamente per espandere la propria presenza in tutto il mondo. Il produttore cinese in particolare vuole diventare un attore importante nel mercato europeo, in tutti i segmenti, compreso quello alto o altissimo.

Presente per la prima volta in Europa durante il Salone di Monaco di Baviera nel settembre 2023, Denza intende affermarsi a pieno titolo nel Vecchio Continente, con una gamma completa. Il marchio premium di BYD ha mosso i primi passi con il grande minivan D9, che non è necessariamente adatto alle nostre esigenze. Poi è arrivata la N7, presentata all’ultimo Salone di Ginevra nel febbraio 2024.

Questo SUV super equipaggiato e dalle finiture molto ricche si colloca direttamente di fronte al SUV Mercedes EQE o all’Audi Q6. È disponibile nella versione a trazione integrale da 230 kW o a trazione integrale da 390 kW, con batteria da 91,3 kWh. L’autonomia non è stata ancora annunciata nel ciclo WLTP, ma dovrebbe essere inferiore a 550 chilometri per la versione bimotore, e tra 550 e 600 chilometri per quella pushrod. Tuttavia, il carico è limitato a 150 kW. In Cina, come la D9, BYD installa due prese, permettendo la ricarica simultanea… su due stazioni per raggiungere i 230 kilowatt totali. Consigli che non dovrebbero trovarsi in Europa.

Fascia molto alta

Ma Denza non ha intenzione di restare un marchio a due modelli. Presto ne appariranno altri due nella gamma europea. Forse saranno presenti alla mostra di Parigi.

Dopo essere stata presentata al Motor Show di Pechino in aprile, la grande Z9 GT si dirigerà verso l’Europa. A metà tra una berlina e una station wagon, con una lunghezza di 5,18 metri, la Z9 presenta una versione con tre motori, uno anteriore e due posteriori con una potenza di 710 kW / 966 CV… un’auto che vi farà fornire il comfort a cui aspirano le ambizioni premium del marchio e che BYD non ha esitato a confrontare con alcuni dei migliori modelli della produzione europea…

Fang Cheng Bao Baseh Su Pavillon Denza

Nelle sue pubblicità promozionali come partner di UEFA EURO 2024, BYD evidenzia chiaramente i suoi quattro marchi: BYD, Denza, FangChengBao e Yangwang. Yangwang era presente anche al Motor Show di Ginevra. Tuttavia, FangChengBao non sarà trasmesso al di fuori della Cina. Ma i suoi modelli lo saranno. Il Bao5 diventerà così un modello per il marchio Denza in Europa. Questo SUV ibrido cercherà di posizionarsi contro la Land Rover Discovery o il Defender, ma anche contro l’Ineos Grenadier, con il suo stile spigoloso e la voglia di mettere in mostra le vere capacità fuoristrada.

Questi sono nuovi orizzonti per Denza in Europa… ma il marchio non ha ancora iniziato a sviluppare la sua rete di distribuzione né annunciato i prezzi delle sue auto. Successivamente Denza potrebbe aggiungere una berlina più classica e un SUV N7 più lussuoso, mentre la famiglia Bao potrà contare sull’arrivo previsto della grande Bao8 e della piccola Bao3… quindi la storia è un azzardo. Finisco.