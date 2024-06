Benzina e gasolio continuano a scendere, ecco i prezzi di questa domenica

I prezzi del carburante continuano a scendere questo fine settimana. Questa tendenza al ribasso dei prezzi della benzina e del diesel è iniziata diverse settimane fa ed è ancora in corso. Inoltre, gli automobilisti che attualmente guidano diesel beneficiano dei migliori prezzi dell’anno.

Per questa domenica, 9 giugno, la Senza Piombo 98 viene proposta ad un prezzo medio di 1.922 euro al litro attraverso il sito specializzato Carburants.org. Rispetto alla prima decade di maggio il calo è stato superiore al 3%. Secondo la stessa fonte, però, la 95 senza piombo viene venduta a 1.843 euro al litro.

Per questo carburante il prezzo registrato questa domenica, rispetto a quello di giovedì scorso, è diminuito di circa un centesimo di euro. Per quanto riguarda E10 ed E85, i prezzi offerti sono rispettivamente di 1,816 e 0,849 euro al litro. Per queste due tipologie di carburante il calo rispetto ai prezzi del mese scorso è superiore al 4%.

Per quanto riguarda i prezzi del diesel, continuano a superare i livelli record dell’anno in corso. La domenica viene proposto in media a 1.692 euro al litro, secondo Carburants.org, in calo del 2,65% in un solo mese. L’ultima volta che il prezzo del gasolio è sceso così basso in Francia è stato nel luglio 2023, quasi un anno fa.

Dopo l’aumento di maggio, i prezzi della benzina e del gasolio sono tornati su livelli interessanti per l’anno in corso, consentendo agli automobilisti francesi di risparmiare quando si recano alle stazioni di servizio. Inoltre, i prezzi offerti in alcune stazioni francesi sono inferiori a quelli sopra menzionati.

Stazioni che offrono il carburante più economico in Francia

secondo Il telegrammache raccoglie sul suo sito le pompe più economiche, è la stazione Système U – Hanches (Eure-et-Loir) – Route de Gallardon che propone il miglior prezzo del gasolio questo fine settimana, vale a dire 1.576 euro al litro. Per quanto riguarda la SP95, il prezzo più basso oggi è di circa 1.720 euro. È servito dal Carrefour Market – stazione Saulx-les-chartreux (Essonne) – 1 rue du pont neuf. SP98 è la stazione Intermarché – Argenton-sur-creuse (Indre) – Route de San-Marin, che offre il miglior prezzo in Francia a 1.760 euro al litro. Per quanto riguarda l'E10, il prezzo migliore a livello nazionale, ovvero 1.687 euro al litro, lo trovate alla stazione Intermarché – Dole (Giura) – 9 Rue Léon Bel. Infine, per la E85, è Intermarché – Nantes (Loire-Atlantique) – 173, Route Saint Joseph, che offre il prezzo migliore (0,732 euro al litro).