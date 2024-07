Aya Nakamura chiede di votare “contro l’estremismo unico” “perché ce n’è uno solo”

“Capisco che il mio status di artista mi impone di parlare pubblicamente, perché questo è un momento importante per tutti noi”, ha scritto martedì l’artista sul sito X (ex Twitter).

Aya Nakamura prende posizione tra i due turni delle elezioni legislative. “Sono in una buona posizione per capire e sapere dove si trova il razzismo nel nostro Paese”.Ha scritto su X (ex Twitter), martedì 2 luglio, prima di continuare: “Domenica voteremo tutti contro l’unico estremismo che dovrebbe essere condannato perché ce n’è solo uno”.

“Sono reticente su questi argomenti e a volte abbiamo la sensazione di non essere abbastanza rilevanti e legittimi per parlare apertamente e dire le cose giuste in aree che poi padroneggiamo.” [pas en verlan]. Ciò non significa che non abbiamo un’opinione, giusto?lei ha aggiunto. “Ora capisco che il mio status di artista mi impone di parlare apertamente, perché questo è un momento importante per tutti noi”.

Sono in una buona posizione per capire e sapere dove si trova il razzismo nel nostro Paese. Sono le stesse persone che si sentono tristi quando brilliamo perché non abbiamo finito di brillare. E sì, sono conservatore su questi argomenti, a volte ci sentiamo come se non fossimo abbastanza rilevanti e legittimi per parlare e dire… -Aya Nakamura (@AyaNakamura) 2 luglio 2024

Aya Nakamura è stata bersaglio di attacchi da quando le è stato chiesto di cantare ai giochi. Artista il cui album Nakamura superato la soglia del miliardo di stream su Spotify, “Luogo perfetto per la cerimonia di apertura o chiusura.” Dei Giochi Olimpici di Parigi, Emmanuel Macron ha parlato ad aprile. La sua eventuale presenza ai Giochi non è stata confermata dagli organizzatori, che hanno l’ultima parola in merito.