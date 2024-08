Apple Music offre un abbonamento gratuito di tre mesi

Per “attirare i clienti”, il marchio Apple introduce una nuova offerta su Apple Music: un abbonamento gratuito di tre mesi. Ma non dobbiamo ritardare.

Se non sei abbonato a Apple Music ma sei interessato, ora potrebbe essere il momento! Fino al 23 settembre, infatti, l’azienda di Cupertino propone una nuova offerta per stupire i potenziali clienti: tre mesi di abbonamento gratuito. Devi però già essere un fan sfegatato dell’ecosistema principale, perché per approfittare dell’offerta devi avere un iPhone, iPad o Mac.

Naturalmente questa offerta è riservata solo ai nuovi arrivati. Quindi, chiedendo, disiscriviti per “iscriverti nuovamente”: non funzionerà! Anche se sei abbonato da anni, ed è da tanto che non ti disiscrivi, non potrai approfittare di questa offerta, perché riguarda specificatamente chi si abbona per la prima volta nella sua esistenza, in quanto lui notato. Impegnarsi.

Ricordiamo che in tempi normali esiste un “periodo di prova” per la piattaforma musicale di Apple, ma dura solo un mese, rispetto ai tre di questa offerta temporanea che probabilmente mira a competere con Spotify.

