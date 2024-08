App per aiutarti a imparare l’italiano – Parte 2

Qualche tempo fa ho scritto di app gratuite per aiutarti a imparare l’italiano. Oggi è il momento delle app a pagamento per imparare l’italiano. Puoi aspettarti qualcosa di più delle app gratuite? Quali sono le migliori app se vuoi imparare l’italiano? Leggilo presto.

italiano ogni giorno

Applicazione giornaliera Intertal italiana. Questo editore si concentra esclusivamente su libri di studio delle lingue. In ogni caso state certi che tutto è corretto dal punto di vista sintetico e linguistico. L’app sembra facile da usare, ma è un po’ noiosa e poco divertente e intuitiva. A volte sembra un e-reader su un telefono. Molto testo.

Ma: è una questione di contenuto, non di forma. Quindi devi essere davvero motivato. Puoi scegliere cosa vuoi praticare e a quale livello. Ci sono 12 materie, ciascuna con un numero specifico di moduli. Di solito sono circa 20, quindi i contenuti didattici sono molti. Anche la grammatica è ben spiegata. Se hai già una conoscenza base dell’italiano o vuoi metterla in pratica, ti consiglio questa app.

BRICS: 23€

Daily Itly è disponibile per Android e iOS.

Mensile

Mondly è un’ottima app. È prodotto da produttori stranieri, ma esiste una versione olandese. È una combinazione di vocabolario, grammatica, ascolto e conversazione. Inizia selezionando il tuo livello di lingua. Ci sono 15 argomenti tematici con circa 8 argomenti ciascuno. Il layout è colorato e divertente. Ci sono capitoli separati per la grammatica, ma non sono realmente spiegati o spiegati in modo approfondito.

L’app Mondly ha un design a tema intuitivo e impari mentre giochi. Devi scorrere e toccare molto e non devi leggere molto. La cosa buona è che contiene molti esercizi di ascolto e conversazione. Dovresti registrare i tuoi brani e ripeterli a un madrelingua. Questa app per imparare l’italiano si concentra principalmente sulla conversazione.

È un peccato che ho già scoperto che l’app commetteva alcuni errori. Una parola italiana scritta male, un’opzione è considerata errata ma in realtà è corretta. Questo non è realmente possibile.

Il prezzo di 20 euro è una tantum e puoi sbloccare tutti i contenuti. Il livello 2 arriva fino a 2.200 parole in base alla variazione della tariffa. Corrisponde all’incirca al livello 2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per veri principianti, ovviamente.

BRICS: 20€

Mondly è disponibile per Android e iOS.

Yabla

È un’app inglese, ma in questo caso non ha importanza perché qui è tutto nella lingua di destinazione, l’italiano. Questa è un’app per studenti di livello intermedio o avanzato. Guarda i video italiani nel player con i sottotitoli in italiano. Ci sono anche molti video musicali con sottotitoli e puoi ascoltare l’ultima frase. Molto meglio di YouTube. Parlato lentamente e chiaramente con versi. È divertente, ma se pensi che sia troppo costoso, puoi anche guardare i video YouTube di Italiano Automatico. Va bene anche questo.

BRICS: 10 dollari al mese.

Yabla è disponibile per Android e iOS.

Messaggio in italiano lento

Anche questa app per imparare l’italiano proviene da creatori inglesi, ma è interamente nella lingua di destinazione. Puoi impostare tu stesso il livello di difficoltà: studente italiano principiante, intermedio o avanzato. Ecco una lettura lenta delle notizie della scorsa settimana. Quindi impari sempre in base agli eventi attuali, il che aggiunge sicuramente valore. Puoi leggere notizie e ci sono anche tutorial su questo argomento.

BRICS: Tra $ 13 e $ 22 al mese a seconda del tuo abbonamento.

Slow Italian News è disponibile per Android e iOS.

Dizionario italiano Prisma

Posso solo dirti una cosa: acquista questa app. Più economico e più facile da usare rispetto alla versione cartacea.

BRICS: 8€

Il dizionario italiano Prisma è disponibile per Android e iOS.

luce di segnalazione

Babbel è l’app più venduta in Europa. È fantastico, ma non è ancora disponibile per imparare l’italiano in olandese. Quindi devi comunicare con l’inglese. Si va dal principiante all’avanzato. È fantastico che tu possa esercitarti con il riconoscimento vocale e anche esercitarti nella pronuncia. L’applicazione utilizza clip audio. Babbel è facile da usare e intuitivo con un’interfaccia chiara e bellissime immagini che migliorano il contenuto.

Impara l’italiano con Papel

BRICS: A partire da 4,95€ al mese

Babbel è disponibile per Android e iOS.

App pagate in eccesso?

A proposito, molte delle applicazioni di cui sopra possono essere utilizzate anche come un classico sito Web stando seduti su un computer. Utilizzi app a pagamento o gratuite per imparare l’italiano? Hai qualche esperienza con altre buone app o siti web per imparare l’italiano? Mi piacerebbe sentire la tua opinione nei commenti qui sotto.

