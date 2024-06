Anteprima video della nuova generazione di CarPlay! Eccezionale!

La nuova generazione di CarPlay fatica a realizzarsi

Promemoria, Apple ha presentato per la prima volta la prossima generazione di CarPlay al WWDC 2022. Da allora c’è stato il silenzio radiofonico e solo due produttori (Porsche e Aston Martin, auto non destinate al grande pubblico) hanno annunciato l’arrivo di auto dotate del nuovo sistema CarPlay per quest’anno.

Ampia personalizzazione del display

Questa nuova versione lo consente Comunicare ulteriormente con il veicolo per visualizzare l’interfaccia su più schermi e gestire le funzioni precedentemente assegnate al sistema del produttoreCome il tachimetro, i consumi, e vari elementi di comfort come l’aria condizionata o il riscaldamento dei sedili, e tanti altri.

Molte unità disponibili

Lo è sicuramente Dove pizzica la scarpapoiché i produttori non sono disposti a cedere il controllo della loro produzione a terzi, rallentando l’adozione di questo nuovo CarPlay.

Un’anteprima della prossima generazione di CarPlay nel video

In mancanza di qualcosa di meglio, questo video per sviluppatori ti consente di fare proprio questo Un’idea di cosa potrebbe essere questa nuova generazione di CarPlay Se viene adottato da più produttori. L’interfaccia sembra essere progettata per la modularità in modo da adattarsi a qualsiasi configurazione dello schermo, il che sembra un’ottima idea I modelli presenti sul mercato attuale differiscono su questo punto.

Prendendo come esempio la visualizzazione della velocità in tempo reale, Questo video mostra le diverse possibilità in termini di personalizzazione (Carattere, colore, stile di design, organizzazione delle unità).

Ciò è consentito Adattare la presentazione e l’atmosfera percepita a uno stile specificooffrendo molte possibilità, almeno agli sviluppatori responsabili dell’integrazione di CarPlay per diversi produttori (questo video è destinato ai professionisti, ma diverse proposte possono anche permettere all’utente di fare la sua scelta).

Stile avventuriero?

Poi discute del video Funzionalità CarPlay in termini di modularità del displayCiò permette di moltiplicare le proposte per meglio abbinarle al modello di auto.

4 stanze, 4 atmosfere

Se le possibilità sembrano davvero numerose e gli esempi di questo video allettanti, Apple deve ancora convincere i produttori ad offrire il proprio sistema oltre alla propria tecnologia. La scommessa non è vinta, perché riguarda i produttori Mantenere il controllo sui veicoli che producono, mantenendo una forte immagine di marca, e non mentiremo, è una storia che porta grandi soldi.

In effetti, analizzare e utilizzare i dati dei clienti è importante ed è molto più semplice quando si padroneggia il sistema dell’auto. Ciò ti consente anche di controllare eventuali funzionalità a pagamento. (Per questo Renault e Google hanno parlato di soluzioni assicurative personalizzate basate sul comportamento del conducente al volante e sull’effettivo utilizzo del veicolo).