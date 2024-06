Angel si cimenta con l’italiano in una nuova canzone con Mahmoud

Fino all’ultima settimana della moda, Angela Era sensato. Il suo tour impressionante, NovantacinqueDiffuso in Europa e Nord America, terminerà a settembre 2023. Un anno e mezzo di concerti no-stop, viaggi (soprattutto sul palco del Coachella Festival) e momenti di relax dopo la musica.

Oggi l’artista belga ritorna in compagnia, non da solo MahmudLa cantante italiana è stata vista nella sesta stagione della controparte italiana di TV Hook Il fattore XPoi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision nel 2019 (dove è arrivato 2°) e più ampiamente nel 2022. Vogue ripercorre la loro collaborazione senza precedenti.

Angel traccia il suo percorso verso una carriera internazionale

“SEMPRE / JAMAIS” non è il primo pezzo di un artista non francofono in cui troviamo una voce unica. Angela. La prima volta è stata nel 2019 DominoPer il suo album Sahara. Nel brano “Sunflower”, la sua voce corrispondeva alla più intensa storia d’amore della cantante belga-egiziana. Ma la collaborazione internazionale più notevole dell’artista belga è senza dubbio Dua Lipa, pubblicato un anno dopo, “Fever” decollò. Ancora una volta è una questione di amore e seduzione: “Perché nei miei occhi si vede / Febbre negli occhi, sì, si vede / Il mio cuore sprofonda, fuoco nella mia voce / Spesso, quando penso a te“Poi abbiamo potuto sentire. Una possibilità per quello Angela Passare dall’essere una star francofona a una star internazionale. Come appare oggi nel terzo album in studio dell’italiano, la sua squadra sembra determinata a seguire l’esempio. MahmudIn I letti degli altri.

In “SEMPRE / JAMAIS” si parla più di inganno che di seduzione. In francese, Angela Condanna: “Il mio cuore è a pezzi, sembra che sia colpa mia / Non è difficile trattenerlo ma è difficile trattenerlo / Alza le barriere, aspetta, ieri mi volevi e con un bacio / Mi stai dicendo che mi vuoi Perché non lo fai non me lo permetti?”. Guardando il testo italiano si intuiscono i contorni dell’inno LGBTQ+, perché l’amore è limitato dalle leggi: “Anche se è illegale, pensa a me / sempre / a meno che la polizia non ci prenda“Possiamo tradurre.

Ha prodotto la canzone Dario FineSoprannome TartoUn compositore e pianista italiano, oltre che (e questo è più sorprendente) francese Lucas VLo dobbiamo all’ultimo album del rapper Disiz. Questa è la prima collaborazione tra il produttore e la cantante, il che porta a chiedersi se potrebbe lavorare dietro al suo prossimo album.