Anderlecht e Jesper Friedberg hanno fatto marcia indietro rispetto al “grande passo” fatto nella finestra di mercato? “Non è una priorità!” – Tutto il calcio

Da diverse settimane si parla dell’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Anderlecht. Ma il direttore sportivo Jesper Friedberg ha messo le cose in chiaro.

L’Anderlecht vuole dare il massimo in questa finestra di mercato. Recentemente si è diffusa la voce del suo arrivo Cristiano Eriksen All’RSC Anderlecht quest’estate sta guadagnando sempre più slancio.

Nonostante l’interesse dell’Ajax per il giocatore danese, l’Anderlecht non lo ha lasciato andare. IL giornale Ha anche chiarito che la RSCA sarebbe in trattative con il giocatore e il Manchester United (leggi qui).

Eriksen, che conosce bene Brian Rimmer dai tempi del Brentford, sarebbe interessato ad unirsi al club di Bruxelles. Quindi c’è un grande passo all’orizzonte?

Christian Eriksen all’Anderlecht? Risposta di Jasper Friedberg

In un’intervista rilasciata a ultime notizieDirettore sportivo dell’Anderlecht Jasper Friedberg Comunque… le cose si sono calmate “Se è un’opzione realistica? Difficile dirlo.”

“Comunque non ho parlato con lui. Eriksen è un giocatore interessante, ma per noi non è un obiettivo realistico in questo momento. Non è nella nostra lista delle priorità. È ancora molto conosciuto. Ma se all’improvviso si apre una porta da qualche parte, Voglio essere il primo Chi lo attraversa?