Amazon sta abbassando il prezzo del tanto ricercato ed efficacissimo rasoio Philips OneBlade

Che si tratti di cura della barba o del corpo, non è sempre facile trovare l’apparecchio giusto al giusto prezzo o potersi permettere una visita dal parrucchiere o dal salone di bellezza. Con Philips OneBlade Original Hybrid puoi fare entrambe le cose, e questa è una buona cosa perché è attualmente in vendita su Amazon. Inizialmente venduto al dettaglio per € 50,11, il rasoio e gli accessori hanno già visto un calo di prezzo per diventare disponibili a € 36,99.. Se hai intenzione di vestirti da solo, non perdere tempo, perché è esplicitamente dichiarato che l’offerta è limitata nel tempo. Alla consegna riceverai il rasoio, due rasoi viso, pettine 5 in 1, kit corpo, cappuccio protettivo, cavo di ricarica USB-A e manuale utente.

Rasoio Philips OneBlade a meno di 37 euro su Amazon, non perdere questa occasione

Progettato per fornire i risultati attesi, Philips OneBlade dispone di numerose opzioni e configurazioni. Il pettine dal taglio rapido che offre 12.000 movimenti al minuto è in grado di gestire tutte le lunghezze di capelli. La precisione arriva attraverso un pettine regolabile, che ti consente di tagliare facilmente una barba da 1 a 5 mm e creare linee precise. Il kit corpo ti permette di rifinire in qualsiasi direzione con il pettine dedicato, ed eviterai piccoli incidenti grazie al cappuccio a clip che protegge la pelle nelle zone sensibili. Le lame in acciaio inossidabile hanno una durata fino a quattro mesi, per una migliore durata e un minore impatto ambientale. La ricarica avviene tramite una batteria ricaricabile utilizzando un cavo USB-A. Tieni presente che l’adattatore CA non è incluso, quindi dovrai acquistare un adattatore separato se ne hai bisogno.

