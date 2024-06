Allo studio il progetto “Casa Sanitaria Privata”.

Il comune accoglierà un “centro sanitario privato”? In ogni caso è questo l’obiettivo auspicato nelle deliberazioni del Consiglio comunale del 19 giugno, su 26 pratiche. IL…

Il comune accoglierà un “centro sanitario privato”? In ogni caso è questo l’obiettivo auspicato nelle deliberazioni del Consiglio comunale del 19 giugno, su 26 pratiche. Gli eletti hanno discusso di “studiare la possibilità di istituire un centro sanitario sulla base di una proposta di una società privata”.

Il sindaco Pierre-Jean Boudal, medico generico, ha sottolineato la necessità di combattere la desertificazione medica. “Il numero dei medici di medicina generale nel breve e medio termine diminuisce, soprattutto a causa del pensionamento. L’accesso alle cure potrebbe peggiorare se non si intraprende un’azione comunitaria.” Una proposta di studio di fattibilità dell’Office Santé del valore di 8.000 euro, sostenuta al 50% dalla Land Bank e autofinanziamento “Una società privata si è rivolta a noi. Sono andato in Bretagna dove il problema medico era identico. Ho potuto vedere questo tipo di struttura speciale in azione. “Alcuni praticanti hanno acquistato dei locali, mentre altri hanno affittato uno spazio”, ha spiegato Andre Forget, assistente finanziario. Quello che abbiamo detto è che questo progetto, se realizzato, “non costerà nulla alla città”. Ma prima di impegnarsi bisogna sapere se lei ha un reale interesse qui, se possono entrare giovani medici o se questo manterrà i nostri specialisti nel settore. »

” Finalmente ! “

“Stiamo perdendo dentisti e infermieri che si stanno allontanando un po’. Con una struttura del genere possiamo riunire operatori sanitari con studi complementari”, ha ribattuto il sindaco Jean-Paul Bériuil Cantone, abbiamo un grande gap da colmare, soprattutto con i nostri vicini di Temple-sur-Lotte, che sono riusciti ad attirare gli operatori sanitari nelle loro mura. Il dossier è stato approvato all’unanimità.