Al Sadd, la nuova piaga del ciclismo

Se non verrà trasmessa in televisione tutta la corsa francese, lo sarà il Giro. La spiegazione di questo divario, che si è ampliato così rapidamente, quasi artificialmente, e della reazione ritardata delle squadre che hanno sbagliato la mossa giusta, è senza dubbio nella nostra memoria. Lo abbiamo visto al Giro d’Italia, le squadre che vogliono assicurarsi la corsa non esitano più a presentarsi numerose in testa al gruppo fin dalla finta partenza. Con un obiettivo preciso: occupare l’intera larghezza della strada al momento della partenza vera e propria e bloccare così la testa del gruppo per impedire attacchi. Non in una lotta “sportiva” con grandi colpi di pedale, ma in una lotta per la leva, con gomiti e spalle.

Dopo aver consentito a due o tre corridori innocui di farsi strada verso l’attacco, le squadre che bloccano la corsa devono solo rallentare per consentire al divario di ampliarsi il più rapidamente possibile e scoraggiare i contrattaccanti. Lo scenario odierno diventa inevitabile: una piacevole ricerca della separazione prima di prepararsi alla battaglia finale, spesso con uno sprint tremendo. Così, lo spettatore può svegliarsi dal pisolino a 5 chilometri dal traguardo e non perdersi nulla della gara di oggi.

La gloriosa incertezza dello sport è stata minata

Il Giro ha visto così la partecipazione di tre corridori (Pogacar, Merlier e Milan) in 12 delle 21 tappe in palio. Se questi tre fossero stati atleticamente superiori agli altri e avessero meritato le loro vittorie, avrebbero beneficiato di scenari white-out. Per quanto riguarda le gare del World Tour, della durata di una settimana, sono state privatizzate dai grandi nomi e sono diventate inaccessibili per gli avventurieri. Dall’inizio della stagione 2023, in queste gare si sono disputate solo quattro gare mattutine: Zimmermann e Ciccone hanno vinto nel Dauphiné 2023, Nizza nel Tour de Romandie 2024 e… Meintjes nel Tour de Pays Basque 2024, per il suo credito. Dalla neutralizzazione seguita alla caduta che ha coinvolto Vinggard, Roglic ed Evenepoel. È un dato sempre più allarmante, che in realtà si era registrato un anno fa e solo adesso è stato confermato.

Se ci sono diverse ragioni per questo, a cominciare dal popolare ciclismo a due velocità che consente ai team molto grandi di superare gli altri, è chiaro che la recrudescenza dei salti non è favorevole a vedere gare d’azione. A parte i due o tre corridori favoriti sul palco, tutti perdono dalla pratica: spettatori neutrali, stanchi di vedere gli stessi corridori vincere ogni giorno in gare chiuse, e detentori dei diritti televisivi (e giornalisti che devono commentare un evento). Corse mortalmente noiose) e organizzatori che hanno interesse a fornire corse straordinarie.

Quali sono le soluzioni per evitare questa nuova piaga?

Tuttavia, elaborare una normativa anti-dighe è complesso. Può il maresciallo in testa al gruppo impedire alla squadra di occupare l’intera larghezza della strada? Questa nuova norma sarà necessariamente soggetta ad interpretazione e quindi a dibattito.

Spetta quindi agli organizzatori prevedere partenze reali su percorsi quanto più ampi possibile, per garantire spazio a tutti. Per quanto riguarda i Cavalieri, a volte potrebbero rifiutarsi di iniziare una fuga fatale e attendere che la barriera crolli per lanciare attacchi con 6, 8 o 12 invece di 3…