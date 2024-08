Adorabili foto dei suoi figli

Ophélie Meunier ha approfittato delle giornate soleggiate per trascorrere una giornata a Disneyland con marito e figli. Un momento bellissimo che ha immortalato con alcune foto dei suoi figli che ha condiviso sui social.

Ophélie Meunier è madre di due figli: Joseph, nato il 14 giugno 2019, e Valentin, nato nell’ottobre 2021. La madre ha un programma fitto di impegni, poiché è anche la conduttrice del programma Zona riservata, Grande famiglia SU M6 Uno spettacolo settimanale sul canale RTL, Fidato. Pertanto, ogni volta che può, l’ex editorialista di Jan Bart sfrutta appieno i momenti che trascorre con la famiglia. Dopo il suo soggiorno a Barcellona con il marito Matteo Vergne, si sono divertiti moltissimo a Disneyland Paris, e la giornalista ha persino postato delle foto con i suoi figli piccoli su Instagram…

Ophélie Meunier, a Disneyland con la famiglia: mostra i suoi figli

Ophélie Meunier ha vissuto un momento di legame familiare nel famoso parco a tema Disneyland. La giornalista ha condiviso sul suo account Instagram alcuni ricordi di quella giornata. Vediamo lì la sua testa bionda, Compreso il più giovane con bellissimi riccioli.

Sul programma dell’ospite per questo giorno magico: “La magia della Disney con i sorrisi dei più piccoli, guidati da tuo figlio, stupiti dagli spettacoli, dalle emozioni e dai dolci… ma anche e soprattutto ami portare tua figlia sulle spalle“, ha descritto nella didascalia. In una delle foto, vediamo Valentin sulle spalle di sua madre, in piedi davanti alla fronte della stella e coprendosi gli occhi con le mani. Adorabile!

Ophélie Meunier: “Lavoro molto, ma…”

Ophélie Meunier, come molti genitori, cerca di conciliare vita familiare e vita professionale. “Lavoro molto, ma vedo comunque i miei figli crescere molto e mi piacerebbe davvero che non fosse così, quindi sto molto attenta a questo, ho sempre dei momenti materni molto belli nella mia vita e li farò certo che è sempre così.”“, ha annunciato durante lo show Buzz TV A Rivista televisiva.

Quanto a suo marito, Matteo Vergne. Ha anche un lavoro molto impegnativo perché è un produttore. Tuttavia, appena possibile, si prendono del tempo insieme per godersi la gioia di stare in famiglia!