A La Seyne-sur-Mer, gli anziani sono attentamente monitorati mentre lottano contro l’ondata di caldo

Mentre il 18 luglio il dipartimento del Var è stato messo in allerta gialla per ondata di caldo, un’attenzione particolare viene prestata alle persone più vulnerabili. Nella casa di cura Bellevue a La Seyne-sur-Mer, tutto è pensato per garantire il comfort dei residenti.

33°C fuori, 25°C dentro. Nella casa di cura Bellevue di La Seine-sur-Mer (Var), l’aria condizionata è accesa giorno e notte per prevenire colpi di sole ai suoi residenti, che stanno tranquillamente superando il periodo di caldo che colpisce attualmente il dipartimento.

“Abbiamo la fontana, abbiamo acqua illimitata”, conferma Serge, 71 anni. La segue Genevieve, 92 anni, che dice di “non avere nulla di cui lamentarsi”: “Mangiamo bene, dormiamo bene, ci prendiamo cura di noi stessi”.

Sylvie, 93 anni, aggiunge: “L’aria condizionata funziona bene per noi anziani, ed è ciò di cui abbiamo bisogno”.

Le uscite all’aperto sono sospese

Durante i periodi di caldo intenso, le persone sopra i 65 anni corrono un rischio maggiore di disidratazione per due motivi: in primo luogo perché la sensazione di sete diminuisce con l’età, e perché il corpo delle persone anziane suda meno e fatica a mantenere una temperatura di 37°C.

Alla Bellevue Nursing Home, gli operatori sanitari hanno cambiato le loro abitudini per soddisfare le esigenze dei residenti di fronte a questo caldo estremo.

“Duppiamo o addirittura triplichiamo i nostri cicli di idratazione durante il giorno”, afferma Corinne Montiel, direttrice del centro. “Utilizziamo acqua cristallizzata per le persone che hanno difficoltà a bere. Usiamo anche molti succhi e acqua ‘blu’, che è di più idratante.” Casa di cura.

Nonostante le attività proseguano all’interno della struttura, al momento le uscite all’aperto sono sospese a causa delle temperature troppo elevate per gli anziani.

Per diversi giorni il caldo estremo ha colpito il Var. Il dipartimento è stato messo in allerta per ondata di caldo giovedì 18 luglio, segnando la prima allerta di ondata di caldo della stagione in Francia.

Enzo Hensinger con Melanie Hennebeke