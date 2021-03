Zona rossa e arancione, cambia la mappa dei colori dal 22 marzo

La Campania si conferma zona rossa. Gli altri colori delle regioni da lunedì

Pubblicato il Report del Monitoraggio #Covid19 per la settimana dall'8 al 14 marzo.



Il commento del Prof. Giovanni Rezza.



Tutti i dati: https://t.co/uNmMPa5StU pic.twitter.com/3tnDZwUI4V — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) March 19, 2021

Da lunedì 22 marzo, in zona rossa ci saranno ancora Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia di Trento, Piemonte, Puglia, Veneto. In zona arancione invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise. Il decreto varato la scorsa settimana dal governo non prevede la zona gialla.

E’ questo il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il cambio entrerà in vigore lunedì.

La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. Sono 10 le regioni in Italia ad alto rischio Covid mentre, secondo il bollettino quotidiano, si registrano altri 25.735 contagi da coronavirus e 386 morti.

