Cava de’ Tirreni. Zona gialla, voglia di ripartire. Di assaporare un caffè seduta al tavolino di un bar all’aperto o di ritrovare un’amica davanti a pizza e patatine godendosi una tiepida serata primaverile.

Gesti semplici che ci sono mancati e che ora possiamo ritrovare, ma sempre rispettando rigorosamente le norme contro la diffusione del contagio da Covid-19. Gesti che ci fanno sentire in colpa per le tante persone che non ci sono più e per quella rinnovata voglia di normalità ormai sconosciuta.

“Più spazi all’aperto. Il Suap è a disposizone per le richieste delle attività commerciali”

In questo clima anche la città metelliana prova a ritrovarsi e di questo abbiamo parlato con l’assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio. “Ho attivato – ci dice – tutte le verifiche e le procedure per la concessione, in tempi rapidi di spazi all’aperto, in via provvisoria e in deroga al regolamento vigente, alle attività che ne faranno richiesta al Suap (Sportello Unico Attività Produttive)”.

“L’Amministrazione comunale – spiega – è assolutamente pronta a dare tutte le risposte e soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze di quelle attività di ristorazione che sono svantaggiate rispetto a chi ha disponibilità di spazi all’aperto – afferma l’Assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio – stiamo operando anche in funzione di concessioni di spazi attualmente occupati da stalli di parcheggio, anche a pagamento, e che siano strettamente adiacenti alle attività, resta il nodo dell’attraversamento stradale per il quale c’è bisogno di fare ulteriori approfondimenti”.

