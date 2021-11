YouTube nasconde il numero di “odio” sotto i video – immagine

YouTube ha annunciato, mercoledì, che il numero di “non fan” sarà ora nascosto all’interno dei video trasmessi sulla sua piattaforma, al fine di proteggere i creatori di contenuti da molestie e attacchi mirati. Gli utenti potranno ancora fare clic sul pulsante “Non mi piace questo contenuto”, ma non vedranno più il numero di commenti negativi. I creator, da parte loro, potranno vedere il numero di pollici rivolti verso il basso nel loro spazio di studio di YouTube, dove possono fare riferimento a vari dati sul loro canale. “Vogliamo creare un ambiente inclusivo e rispettoso che permetta ai creatori di avere successo e di esprimersi in sicurezza”, ha affermato YouTube in una nota. “Questa novità è solo uno dei tanti passi che stiamo intraprendendo per continuare a proteggere i creatori dalle molestie”, ha aggiunto la piattaforma.

YouTube specifica di aver eseguito un test all’inizio di quest’anno con alcuni creatori per determinare se il fatto che il pulsante “Non mi piace” non sia stato visualizzato ha limitato il numero di clic negativi. I risultati si rivelano cruciali, soprattutto per i creatori giovani, alle prime armi e collaudati. Da maggio, gli utenti di Facebook e Instagram possono nascondere il numero di “Mi piace” raccolti dai loro post.