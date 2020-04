Non cedete allo stress! Torna Yogando! Online su #LARED ALLE 19.30

La terza puntata sarà dedicata al saluto al GURU un esercizio che il maestro Luigi Cardone ci spiegherà in dettaglio.

Inoltre, per rimanere in tema, due amiche/maestre di Avellino reciteranno il mantra OM Namo Guru Dev Namo che deriva dalla lingua sanscrita e può essere tradotto come: “Mi inchino all’energia creativa, mi inchino all’infinita coscienza che è dentro di me…”.

Yogando vi aspetta ale 19.30 sui canali Facebook e YouTube de laRedazione.eu

