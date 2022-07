Xiaomi 12S Ultra per flashing, ROG Phone 6 per gaming e cloud gaming su Samsung

Xiaomi ha approfittato di questa settimana per annunciare i suoi nuovi smartphone premium tra cui l’interessante Xiaomi 12S Ultra. Dal lato Asus, puntiamo ancora al mercato dei giochi con la lineup ROG Phone, che accoglie due nuove lineup. Abbiamo testato il cloud gaming sui televisori Samsung. Torna alla settimana della tecnologia.

Xiaomi 12S Ultra svelato: il nuovo flagship del brand cinese

Il nuovo flagship del brand cinese è ufficiale. Xiaomi 12S Ultra è stato rivelato Durante una conferenza organizzata in Cina. Mostra con orgoglio un’unità fotografica rotonda esotica Progettato in collaborazione con uno specialista Leica Si basa su un sensore Sony da 1 pollice combinato con un periscopio ultra grandangolare. C’è anche l’ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1, HDR 10, HDR 10+ o persino la compatibilità Dolby Vision per il suo display Amoled da 6,73 pollici. Si noti, tuttavia, che Lo smartphone non sarà commercializzato in Francia.

Questa settimana, la società ha anche presentato un file Smart Band 7 ProBraccialetto GPS integrato.

Lightyear vuole un motore su ogni ruota per la sua auto solare

La startup olandese Lightyear ci ha permesso di avvicinarci alla sua auto elettrica che non mancava di discussioni sulla sua auto elettrica Lightyear 0, un’auto con pannelli solari Per risparmiare e immagazzinare l’energia elettrica necessaria per guidarla. Un’auto costosa (300.000 euro), ma così promettente che vuole andare oltre. Vuole dotarsi di quattro motori su ciascuna delle sue ruote.

Asus ROG Phone 6: gli smartphone da gaming hanno nuovi concorrenti

Il produttore taiwanese torna alle spedizioni nel segmento degli smartphone da gioco con due nuove versioni della sua gamma: ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro. Ancora una volta, Asus offre loro il meglio pur mantenendo le loro funzionalità premium per soddisfare i giocatori mobili di ogni tipo.

E possiamo già averlo Un primo sguardo a ROG Phone 6 Pro chi fa Meglio di iPhone 13 Pro In termini di prestazioni.

Test della settimana: Xbox Cloud Gaming su Samsung TV

Dopo aver annunciato il lancio ufficiale del Samsung Gaming Hub su TV e monitor compatibili di marca, abbiamo voluto testare cosa aveva da offrire questo nuovo accesso al cloud gaming. Allora, cosa c’è di meglio che provare Xbox Cloud Gaming sull’ultimo smart screen M8 2022.

