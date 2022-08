Xavier Dupont de Ligonnès è stato visto in Thailandia? Testimonianza confusa del surfista: ‘Ho firmato c**, era lui’

Xavier Dupont de Ligonnès è uno degli uomini più ricercati al mondo. L’uomo è sospettato di aver ucciso la moglie, quattro figli e due cani prima di scomparire in natura nell’aprile 2011. Se alcuni sono convinti della morte del fuggitivo, altri credono che persista ancora. In effetti, capita regolarmente che gli utenti di Internet affermino di aver visto il francese, ogni volta in luoghi diversi. Così, la rivista Police Justice, ha appena rivelato la storia che una donna ha condiviso su un forum nel 2018. Quest’ultima afferma di aver visto XDDL in Thailandia mentre era in vacanza.

Rivela che sarebbe arrivato su una moto Honda Move nera, per stabilirsi nello stesso ristorante dove stava mangiando. “Chi indosserebbe il casco in Thailandia se non per evitare perquisizioni inaspettate della polizia. Poi mi dico: ‘Sembra quel maledetto XDDL’. Avevo un tale flash ottico, perché l’ho visto prima che dovevo andare a riavviare la TV dal suo stato». Poi ho deciso di andare in un internet cafè per fare delle ricerche e dare un’occhiata più da vicino alle foto del fuggitivo. “Ecco, sono caduta sul sedere, lui era, i capelli un po’ più lunghi, di media lunghezza, più muscoloso perché penso che faccia bodybuilding, dato che ci sono palestre in tutti i quartieri e residenze in Thailandia”, ha continuato.

Avere XDDL in Thailandia non è impossibile, a patto che sia ancora vivo, ovviamente. Infatti, come ha rivelato Bruno de Stabenrath nel suo libro dedicato all’amico d’infanzia, questo Paese ha molti vantaggi per i ricercati. Ha scritto: “Qualsiasi fuggitivo che si rispetti applica la teoria delle tre frontiere. Posso vedere Xavier in Thailandia: in una notte può attraversare la Birmania, il Laos o la Cambogia – e da lì al Vietnam”. Quindi è molto probabile che se fosse davvero il famoso fuggitivo, da allora abbia lasciato la scena.