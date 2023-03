WRC Messico: Esapekka Lappi prende il controllo, Thierry Neuville vicino al podio

Esapekka Lappi (Hyundai) è in testa al Rally del Messico, terzo round del Campionato del mondo rally 2023, alla fine della prima giornata di venerdì.

Nella metà dall’inizio alla fine, il pilota finlandese è davanti a due auto da corsa del clan Toyota: un’auto Sebastian Auger e quello diElvin Evans. terzo in arrivo, Thierry Neuville (Hyundai) chiude la giornata con un incoraggiante quarto posto, a poco meno di dieci secondi dal pilota gallese.

Lui segue Callie Rovanpera (Toyota) ecc Danny sordo (Hyundai) che ha perso un minuto a causa di una foratura. Per altri, il venerdì rappresentava preoccupazione: da turbo a Ecco, Tanak (Ford), sterzo per Pierre-Louis Loubet (roccaforte), Giordano Serdidis (Ford) f Takamoto Katsuta (Toyota).

Il sabato il menu comprende nove specialità.

Programma del sabato

SS11: Ibarrilla 1 (14,82 km – 15:13, ora belga)

SS12: Zanzara 1 (22,56km – 16H04) → Video in diretta

ES13: Deramadero 1 (21,70 km – 17:05) → Video in diretta

PS14: The Dunes Super Speciale 2 (3,70 km – 18H13)

ES15: 2 aprile (14,82 km – 21H06) → Video in diretta

PS16: Zanzara 2 (22,56 km – 21:59) → Video in diretta

ES17: Derramadero 2 (21,70 km – 23H05)

SS18: Le Dune Super Speciale 3 (3,70 km – 0H18)

ES19: Distretto Leon Mx Rock & Rally SSS 2 (2,76km – 1H08)