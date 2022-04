WRC Croazia : Rovanpera arrache la vittoria a Tanak, Neuville troisième malgré une grosse sortie dans la Power Stage

Le finlandesi Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) a remporté le Rallye de Croatie, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme d’un duel très intense avec l’Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1), qui è stato emparé de la tête de l’épreuve juste avant la dernière speciale, la Power Stage.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) è la più grande troisième malgré une grosse frayeur e une sortie de route lors des derniers kilomètres.

Ott Tanak, autore d’un choix de pneus gagnant ce matin en misant sur l’apparition de la pluie, a repris… 29.8 seconds à Kalle Rovanpera, leader depuis le départ, dans l’avant-dernière spéciale du rallyite et comp 1.4 seconde d’avance sur le Finlandais avant la Power Stage.

Mais dans cette ultime speciali, le jeune prodige finlandais a Mis Les Gaz et devancé son rival estonien de 5.7 seconds pour remporter son deuxième rallye consécutif (après la Suède il ya deux mois) avec 4.3 seconds d’avance.

Après avoir signé le scratch en surclassement dans l’ES18, Thierry Neuville s’est emparé de la troisième place et a profité de son choix de pneus (mix de durs et de tendres) pour creuser un écart énorme sur ses poursuivants19 dans .

Mais dans la Power Stage, T est parti à la faute… et quasiment en tonneaux, mais il a pu repartir et rallier l’arrivée. Malgré le temps perdu, le pilote belge a pu monter sur la troisième marce du podium de ce Rallye de Croatie, à 2:21.0 du vainqueur.

L’Irlanda è Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1) termine à la quatrième place à 3:07.3, le Gallois Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), à 3:46.0, complète le Top 5 de cette épreuve qui restera dans les annales du WRC…

Nella classifica del campione del mondo, Kalle Rovanpera fait le plein de points grâce à sa victoire dans la Power Stage (30) et en compte désormais 76. Thierry Neuville conserva il posto in due, mais à 29 longueurs du Finland (47). Craig Breen est troisième (30 punti), avanti Sebastian Loeb e Ott Tanak (27 punti).

La prochaine épreuve de cette passionnante saison de WRC, ce sera au Portugal, du 19 et 22 mai. Les pretendants au titre y recevront la compagnie des deux anciensSébastien Loeb (Ford Puma Hybrid Rally1) et Sebastian Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), pour pimenter encore un peu plus les débats!