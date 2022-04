Avec l’annonce toute récente de la très attendue extension Dragonflight de World of Warcraft, i giochi del MMORPG di Blizzard non scoprono la toute nouvelle association de race et de class qui introduite en jeu dans les mois à le voacturater. Cette race draconienne est très différente sur bien des aspetti (sans mauvais jeu de mots), mais c’est sa danse qui aura retenu l’attention de bon nombre de joueurs : les Dracthyrs pratiquent le Shuffle ! Certi tentativi di riproduzione!

La danza di World of Warcraft

En Azeroth, les races mortelles ont depuis toujours eu le rythme dans la peau. Dès la création du jeu, en 2004, Blizzard avait ajouté la possibilité à chaque race jouable (et même Certaines non-jouables d’ailleurs) danser grâce à l’emote / danzatore (o /danza). La danza pratiquee varia même selon le sexe de votre personnage ! Ainsi, en fonction de ces attributs et après avoir entré cette commande, votre personnage se met à effectuer des pas de danse en boucle jusqu’à ce que vous effectuiez une autre action.

Nombreuses furent les inspirations des développeurs au fil des années, de la célèbre Macarena versare le Humaines à Billie Jean pour les hommes Elfes de la nuit en passant par Faccia da poker pour les femmes Worgens… Il y en a pour tous les goûts! Voci une liste esaustivo de toutes les danses disponibles en jeu pour les races jouables et inspirées de vraies danses ou chansons :

Danses des races de l’Alliance

umano Dovresti ballare – Bee Gees Umino Macarena – Los Del Río Nove Danza tradizionale ucraina (Gopak) Nove Danza tradizionale irlandese (Tip tap) Gnomo (Uomo) The Bad Touch – Bloodhound Gang Gnomo (Donna) Don’t Cha – Le bambole Pussycat (Fonte incerta) Elfe de la nuit (Uomo) Billie Jean – Michael Jackson Elfe de la nuit (Donna) J’en ai marre – Alizee Draenei (Uomo) Tunak Tunak Tun – Daler Mehndi Draenei (Donna) Danza del ventre ispirato a Shakira (notazione I fianchi non mentono) Worgen (Uomo) Amore mio – Justin Timberlake Worgen (Donna) Faccia da poker – Lady Gaga Pandaren Party Rock Inno – LMFAO Bandarène Caramelldansen – Caramella Girls Mécagnome (Homme et Femme) Robotboys e Poppin John (Danza robotica) Kultirassien Sig. Thiccman Kultirassienne Balletto Drammatico (Homme et Femme) Mescola READ Arceus e Darkrai arrivano da Pokémon Diamant Étincelant e Pokémon Perle Scintillante

Danses des races de la Horde

Orco Orco Mag’har Non puoi toccarlo – MC Hammer Orque Orque Mag’har Back That Thang Up – Giovanile Tauren Tauren de Haut-Roc Tempo di gelatina al burro di arachidi – Ragazzo di grano saraceno Toro Taurène de Haut-Roc Electric Boogie – Marcia Griffiths Troll Arte marziale bresilien (Capoira) Trollese Sempre e ovunque – Shakira Mort-vivant Testata et Chitarra aerea (Danze dell’Hard Rock e del Metal)

(Air Guitar = imiter le fait de jouer de la basse/guitare) Morte viva Danza liquida Elfe de ha cantato Elfe du Vide (Alleanza) (Uomo) Danza del film Napoleon Dynamite Elfe de ha cantato Elfe du Vide (Alleanza) (Donna) Multipli danze di Britney Spears (notazione Tossico) Gobelin Crank That – Soulja Boy Gobeline Single Ladies (Mettici un anello) – Beyoncé Pandaren Party Rock Inno – LMFAO Bandarène Caramelldansen – Caramella Girls Troll Zandalari (Uomo) Pubblicità Super Timor (Costa d’Avorio) Troll Zandalari (Donna) Gwara Gwara – LASSISMO Vulperin Vulperina La volpe (cosa dice la volpe?) – Ylvis Drammatico (Homme et Femme) Mescola

Dracthyrs: Ogni giorno mescolano

Le Shuffle est, pour ceux et celles qui n’auraient pas la référence, une danse d’origine africana significa letteralement “trainer des pieds”. Le concept paraît simple, pourtant lorsqu’il est pratequé par des expert il est particulièrement impressionnant. On vous met au défi de reproduire certi movimenti di certi danseurs, vous risquez d’avoir quelques hardés ! Certain(e)s se spécialisent même dans l’apprentissage de cet art, Starface_K2 Per esempio !

Comme pour bien des races de World of Warcraft avant lui, le Dracthyr n’échappe pas à la règle: il doit disposer d’une danse unique qui le différencie des autres races du jeu en plus de son apparence Exclusive. Blizzard a choisi de lui attribuer le Shuffle, une danse qui a eu son heure de gloire et fut au début de la décennie passée un véritable phénomène, notamment grâce au célèbre groupe LMFAO et leur L’inno rock delle feste (mais pass uniquement).

Puisqu’il s’agit d’une danse particulièrement technique et complexe, alcuni esperti hanno scelto di riprodurre la danse des Dracthyrs. C’est notamment le cas de Bistecche qui publiait une video d’elle sur TikTok tout juste deux jours après la révélation des Dracthyrs, et dans laquelle on peut l’observer reproduire très précisément la danse de la prochaine race de WoW. Une nouvelle aussi aneddotique qu’amusante et impressionnante (pour un neophyte tout du moins) !

Ce n’est pas la première fois que Blizzard s’inspire de ces pass ipnotizzante afin de créer la danse de l’une des races jouables di World of Warcraft. Les Pandarens étaient déjà en 2012 ispirazioni del gruppo musicale LMFAO e canzoni di grande successo Party Rock Anthem. Comme quoi, le Shuffle est toujours présent une décennie plus tard… Et bien présent !