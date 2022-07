Windows 11, perché Microsoft ha deciso di pubblicare due nuove “build”?

Microsoft è l’origine delle nuove build di anteprima di Windows 11. Atterrano sul canale BETA del programma Insider. Le nuove funzionalità ci sono ma c’è un cambiamento importante nel gioco.

Abbiamo un approccio atipico, da un lato, una versione del sistema operativo senza nuove funzionalità e un pacchetto di patch misto ad alcune nuove funzionalità. Tieni presente che questi sono presenti in entrambe le build ma senza attivarli nel primo caso.

In concreto, abbiamo il diritto di costruire 22621.290 e 22622.290.

Microsoft afferma che questo approccio consentirà di determinare con maggiore precisione l’impatto delle nuove funzionalità sulle versioni di Windows 11 introdotte tramite il canale beta.

Questo approccio ci aiuterà a verificare che siamo in grado di rilasciare aggiornamenti con funzionalità disabilitate per impostazione predefinita. Ci consentirà inoltre di avere un’idea migliore dell’impatto dell’abilitazione di nuove funzionalità. Confrontando feedback e dati sull’utilizzo tra gli addetti ai lavori in questi due gruppi, vedremo se la funzionalità sta causando problemi di affidabilità, ad esempio. Sulla base di queste informazioni, ci aiuterà a prendere decisioni su come rendere disponibili nuove funzionalità a più addetti ai lavori o, in alcuni casi, disabilitare una funzionalità per risolvere i problemi. L’obiettivo è utilizzare i dati di confronto per garantire la migliore esperienza possibile mentre si provano nuove funzionalità ed esperienze.