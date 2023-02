Windows 11, Microsoft offre l’upgrade ai PC Windows 10 non idonei!

Passaggio da Windows 10 a Windows 11 durante il processo di installazione (OOBE)

Il lancio di Windows 11 non è passato inosservato. È arrivato con i requisiti minimi di sistema richiesti o punta a rendere incompatibili centinaia di milioni di computer.

Polemiche a parte, questo approccio ha impedito la “robustezza” di molti computer. Stranamente l’anno scorso, l’aggiornamento è apparso normalmente su hardware incompatibile, anche se Microsoft ha chiarito che i PC che non soddisfano i requisiti di sistema rimarranno su Windows 10.

Qualche giorno fa è apparsa una filigrana sul desktop dei PC Windows 11 non idonei. Allo stesso tempo, l’aggiornamento è stato nuovamente introdotto per i PC incompatibili. Secondo Redmond è stato un incidente. Inoltre, i computer coinvolti non erano autorizzati a completare l’installazione del sistema operativo. Questo problema è stato corretto. spiega l’azienda

Un aggiornamento impreciso a Windows 11 è stato offerto ad alcuni dispositivi Windows 10 e Windows 11 21H2 non idonei. Questi dispositivi non idonei non soddisfacevano i requisiti minimi di sistema per l’esecuzione di Windows 11. I dispositivi che hanno riscontrato questo problema non sono stati in grado di completare il processo di installazione dell’aggiornamento. Questo problema è stato scoperto il 23 febbraio 2023 e risolto lo stesso giorno.

Microsoft consiglia agli utenti di attenersi a Windows 10 se i loro dispositivi non soddisfano i requisiti di sistema. Windows 10 rimane rilevante. La manutenzione è garantita almeno fino a ottobre 2025.

Windows 11 e i suoi requisiti di sistema

Di seguito sono riportati i requisiti minimi di sistema per installare Windows 11 sul tuo PC. Deve essere presente Windows 10 2004 o successivo. La sua composizione dovrebbe essere proposta

Processore da 1 gigahertz (GHz) o superiore, con almeno 2 core su un processore a 64 bit compatibile o sistema su chip (SoC),

4GB di RAM,

64 GB o più spazio di archiviazione,

Avvio sicuro conforme a UEFI,

TPM (Trusted Platform Module) versione 2.0,

Scheda grafica compatibile DirectX 12 o successiva con driver WDDM 2.0,

Display Full HD (720p) con diagonale superiore a 9 pollici, 8 bit per canale colore,

Connessione Internet: Windows 11 Pro solo per uso personale e Windows 11 Home richiedono una connessione Internet e un account Microsoft durante la configurazione iniziale del dispositivo.

È necessaria anche una connessione Internet per uscire da Windows 11 Home dalla modalità S. Per tutte le edizioni di Windows 11, è necessaria una connessione Internet per gli aggiornamenti e per scaricare e usufruire di determinate funzionalità. Per alcune funzionalità è richiesto un account Microsoft.