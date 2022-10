Windows 11 è la versione più popolare e alcuni immaginano Windows 23

Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11. È stato lanciato alcune settimane fa. I rapporti indicano che l’azienda sta già lavorando alla suite, in particolare su una nuova piattaforma Windows, Windows 12.

Di fronte a tutto questo, alcuni non esitano a mostrare foto o video delle loro idee per il futuro di Windows. Ad esempio, il designer AR 478 ha deciso di andare avanti e offrire di scoprire Windows 23.

Il sistema operativo viene fornito con molte opzioni di personalizzazione. Questo è un approccio per soddisfare le aspettative elevate in questo senso. In generale, il sistema operativo è percepito come una risposta ai feedback più frequenti degli utenti. Queste opzioni di personalizzazione interessano molte aree, alcune delle quali sono essenziali.

Ad esempio, ora abbiamo una barra delle applicazioni mobile. Si compone di moduli regolabili e personalizzabili che possono essere spostati ai lati dello schermo. È interessante notare che il recente concetto di Microsoft di Barra delle applicazioni mobile lui è qui. Da parte sua, il menu Start può spostarsi mentre l’app Impostazioni mette a fuoco queste nuove opzioni. L’autore sta anche migliorando il file explorer.

Windows 11 è la versione più popolare di Windows

Windows 23 dovrebbe offrire grandi aspettative, viene fornito con uno stile visivo di Windows XP e Microsoft ha ora abbandonato Cortana Assistant.

Quest’ultimo, dal canto suo, conferma che Windows 11 è davvero un Windows pensato per rispondere al feedback degli utenti. Panos Panay, Chief Product Officer, Microsoft