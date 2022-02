Windows 11 e la barra degli strumenti, questi sono i nuovi predecessori di Microsoft?

Microsoft una mise à jour non significativa per Windows 11 in futuro. La dernière construction publiée au travers du program Windows Insider dévoile Certaines des améliorations et nouveautés les plus importantes.

A l’occasione del fine settimana Redmond a publié une nouvelle mise jour cumulative Windows 11, KB5010414. Questa è una proposta per PC inscrits sur les canaux Bêta ou Release Preview du program Insider. Nous ne sommes donc pas dans un «esprit» de découverte mais bien dans une phase de test «ultime» avant un déploiement grand public.

Elle permet au système d’exploitation d’évoluer nella versione 22000.256. Nous avons droit à de nombreux correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Microsoft s’attaque égallement à l’élément le plus importante dell’interfaccia, la barre des tâches. Elle évolue et s’enrichit.

Windows 11 e la barra delle immagini

Nous avons par exemple l’affichage de l’horloge et de la date sur d’autres moniteurs si une configuration multi-écran est détectée. Le module météo propone désormais du contenu sur le côté gauche de la barre des tâches si un centerrage des icônes est utilisé. Ainsi au survol avec la souris le panneau Widgets apparaît sur le côté gauche et disparaît dès que la zone n’est plus survolée.

Microsoft autorizza il partager rapido delle finestre di applicazione delle istruzioni per la partecipazione alla barra degli strumenti Microsoft Teams. Nous avons aussi des correzioni di bug non l’une s’attaque au problème des info-bulles correctes. Elles apparaissent dans une zone vide de la barre des tâches après avoir survolé d’autres icônes racconta la batteria, il volume o il Wi-Fi.

A cela s’ajoute une fonction rapide pour couper et activer l’audio lors d’un appel Teams. Un ce sujet Redmond ajoute

“Nous avons ajouté la possibilità di désactiver et d’activer istantanément le son d’un appel Microsoft Teams a partir de votre barre des tâches. Lors d’un appel, une icône de microphone actif apparaîtra afin que vous puissiez facilement couper le son sans avoir à revenir à la fenêtre d’appel Microsoft Teams.”

Riguarda il colpo di scena di una grande mise à jour Windows 11, nous savons qu’elle est prévue en février. Microsoft n’a cependant per una data precisa.