Windows 11 build 25211 è disponibile per il download, cosa c’è di nuovo?

Microsoft sta introducendo una nuova anteprima di Windows 11 tramite il canale DEV del programma Windows Insider. Questa versione 25211 introduce molte nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug.

Il gigante del software afferma che alcune delle modifiche e dei miglioramenti sono il risultato del feedback degli utenti. Il sistema operativo presenta quattro vantaggi principali. Abbiamo trovato una nuova esperienza per le impostazioni degli strumenti, una nuova versione del client Outlook per Windows, un aggiornamento dello strumento di cattura (la possibilità di salvare gli screenshot automaticamente) e un sacco di correzioni.

Un focus riguarda il modulo Widget con le mod. Ora il selettore del widget viene aperto dal pulsante “+” e le impostazioni del widget vengono aperte dal pulsante “Io”.

Microsoft spiega

Si noti che la dicitura dei tasti nelle impostazioni del widget è leggermente diversa in questa versione rispetto a quanto mostrato nello screenshot qui sopra. In un futuro aggiornamento, questo testo verrà aggiornato per riflettere ciò che è nello screenshot.

Il Task Manager è stato aggiunto al menu contestuale Causato facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni mentre le icone della barra delle applicazioni possono essere riorganizzate.

Nota che questo aggiornamento della barra delle applicazioni (la parte in cui troverai il tempo) verrà distribuito gradualmente.

A tutto questo si aggiunge la correzione degli errori che interessano File Explorer. Reso impossibile interagire con la parte superiore in modalità a schermo intero (F11).

Microsoft lo aggiunge

Per ora, non sarai più in grado di disinstallare app con thread (come app di Steam e app di gioco in esecuzione su Steam) o riparare app Win32 in Impostazioni > App > App installate. Sarai comunque in grado di modificare e disinstallare le applicazioni Win32 senza interdipendenza.