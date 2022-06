Windows 11 build 25140 è disponibile, cosa c’è di nuovo?

Microsoft presenta una nuova anteprima di Windows 11. Da qualche ora questa build 25140 è disponibile per i PC registrati sul canale DEV del Programma Windows Insider.

Questa è un’anteprima dedicata di miglioramenti e correzioni di bug. Microsoft spiega che Windows 11 build 25140 include “un buon set di correzioni che migliorano l’esperienza complessiva”.

Questo approccio non sorprende dato che le recenti versioni di anteprima del sistema operativo sono dotate di alcune nuove funzionalità. Microsoft ha implementato alcuni aggiornamenti tanto necessari, incluso il supporto per le schede in Esplora file. Quindi è tempo di migliorare tutto questo correggendo gli ultimi bug noti.

Windows 11 build 25140, ISO disponibili

Un aggiornamento ai glifi disponibili nel font Eupemia. Dettagli della Compagnia

Il carattere Eufemia copre la maggior parte delle lingue che utilizzano sillabe canadesi […] Nelle ultime build di Insider, abbiamo aggiornato questo font per migliorarne la leggibilità sullo schermo per oltre 200 caratteri di dimensioni diverse. Abbiamo anche aggiunto nuovi glifi per supportare l’Unicode a 14 caratteri per il linguaggio Nattilik canadese artico. »

Per il resto, abbiamo correzioni per Esplora file, Impostazioni, Input e Task Manager. Essendo sul canale DEV, questa anteprima non è consigliata per un PC di produzione. Viene fornito con diversi problemi noti. Uno di questi sta causando un problema di sonno su Surface Pro X.

I dispositivi Surface Pro X riscontrano una schermata nera quando vengono riattivati ​​dalla modalità di ibernazione. Sarà necessario eseguire un riavvio (arresto prolungato del pulsante di accensione).

Infine, Windows 11 build 25140 viene offerto anche come immagine ISO. Consente la cosiddetta installazione pulita, cioè dall’inizio.