Windows 11 build 25126 disponibile (23H2), cosa c’è di nuovo?

Nelle scorse ore è stata resa disponibile una nuova anteprima di Windows 11 dal programma Windows Insider, versione 25126. Si rivolge ai PC registrati sul canale DEV.

Questo è un cambiamento importante perché i canali DEV e BETA sono stati nuovamente separati dopo aver ospitato più volte la stessa anteprima.

Windows 11 build 25126 è disponibile per il download solo tramite il canale DEV. Questo è un nuovo ramo di sviluppo che alla fine genererà il secondo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11. Dovrebbe arrivare nel 2023.

Per ora, questo è il primo passo con un po’ di freschezza. La maggior parte del lavoro riguarda la correzione dei problemi. Tuttavia, troviamo una nuova pagina delle impostazioni dell’account con informazioni sugli attuali servizi Microsoft.

Sulla questione dei bug, abbiamo importanti correzioni, soprattutto per quanto riguarda gli arresti anomali osservati durante l’installazione di build di anteprima di Windows 11. Microsoft spiega

Abbiamo risolto un problema che causava un errore DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL in pci.sys durante il controllo degli errori. La situazione, a sua volta, mi ha fatto annullare il mio tentativo di installare le ultime versioni dal canale degli sviluppatori. Abbiamo mitigato un problema per cui il servizio Program Compatibility Assistant utilizzava una quantità imprevista di risorse CPU per alcuni insider dopo l’aggiornamento alle build più recenti di Dev Channel Insider Preview.