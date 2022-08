WhatsApp offre un’app dedicata su PC

Buone notizie per gli utenti WhatsApp: la nuova versione dell’app per Windows è fuori beta. Ora può essere scaricato tramite Microsoft Store.

Gli utenti Windows possono divertirsi nuova app whatsapp Che non richiede la connessione preventiva al proprio smartphone. Il servizio di messaggistica è già disponibile su desktop, in versione desktop, da anni. Ma, un piccolo punto negativo, dovevi prima connetterti all’app sul tuo smartphone per accedervi. Da ieri, dopo un nuovo aggiornamento, l’app desktop è diventata un’app standalone. Così gli utenti potranno inviare e ricevere messaggi WhatsApp, anche quando il loro smartphone è offline.

Il nuovo WhatsApp è disponibile per Windows ScaricabileIn versione beta, da Microsoft Store. Una volta scaricato, dovrai comunque connettere il tuo dispositivo WhatsApp principale scansionando il codice QR. Solo una volta. Le chat rimangono crittografate end-to-end. Tieni presente che l’app originale WhatsApp Desktop per Mac è attualmente in fase di sviluppo.

