Western Digital ha deciso di rilasciare un’opzione di archiviazione più economica per Xbox Series S/X

Il noto fornitore di soluzioni di archiviazione Western Digital sembra avere una nuova linea di dispositivi di archiviazione realizzati per Xbox Series S/X che sono più economici delle offerte attualmente disponibili di Seagate.

scheda di espansione WD Nero C50 1 TB Fornirà ai giocatori spazio di archiviazione aggiuntivo per le loro console, consentendo loro di archiviare più giochi e applicazioni senza preoccuparsi di rimanere senza spazio. La scheda di memoria – che deve ancora essere annunciata – ha occupato una pagina del negozio Best Buy durante il fine settimana, ma quando è stata scoperta in Mezzi sociali, è stato rapidamente rimosso. A $ 179,99, costa $ 40 in meno rispetto all’alternativa di Seagate.

Microsoft ha scelto le schede di espansione di memoria di questa generazione come soluzione per espandere lo spazio di archiviazione su Xbox Series S / X. Sebbene si tratti di un’alternativa davvero facile da usare che ti consente anche di spostarti facilmente tra più console, è anche molto più costosa rispetto all’alternativa di Sony a Xbox One PlayStation 5 (SSD M.2 standard). Ottenere più concorrenza in questo settore è un gradito cambiamento.

Dai un’occhiata al tweet qui sotto per immagini e informazioni sulla scheda di espansione che sarà annunciata da Western Digital.