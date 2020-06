Web meeting per i volontari con il prof. Fabrizio Pregliasco

Web meeting con il prof. Fabrizio Pregliasco sull’importanza della corretta informazione in emergenza per i volontari con Sodalis CSV Salerno

Web meeting formativo con il prof Fabrizio Pregliasco. L’incontro, on line, si terrà lunedì 29 giugno, alle ore 18.00.

A promuovere l’iniziativa Sodalis CSV Salerno. Un’opportunità importante che il CSV mette a disposizione, non solo delle organizzazioni impegnate in estate per la realizzazione dei campi, ma a tutti coloro che svolgono volontariato negli Enti del Terzo settore – ETS salernitano.

L’incontro vedrà una prima parte dedicata all’importanza della corretta informazione in situazione di emergenza, mentre la seconda sarà incentrata sulle attività di prevenzione da Covid -19 da svolgere nei campi estivi. L’incontro, così come previsto dalla vigente normativa, è propedeutico per la realizzazione delle attività dei campi di volontariato, che coinvolgeranno adolescenti e giovani sul territorio provinciale.

Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi al link presente sul sito internet del CSV di Salerno.



Quest’anno, inoltre, è prevista la realizzazione di una redazione di ragazzi impegnata a raccontare sul canale You Tube del CSV di Salerno l’esperienza dei campi direttamente dalla voce dei protagonisti: i ragazzi.



Il prof. Fabrizio Pregliasco è direttore sanitario all’IRCCS Galeazzi di Milano e ricercatore all’Università degli Studi di Milano. Ricopre inoltre il ruolo di presidente nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).