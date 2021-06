Progetto #Erasmus “Water, Wind and Sun – Ecology Can Be Fun”: gli studenti dell’ I.C. Carducci Trezza hanno concluso la progettualità insieme ai colleghi di Polonia, Romania e Lituania.

Tutti insieme, sebbene a distanza e in streaming, hanno lavorato per promuovere la cultura del risparmio energetico e della cura dell’ambiente e per favorire le conoscenze in materia di energie rinnovabili, il loro utilizzo e i vantaggi che ne derivano.

Il racconto dei protagonisti.