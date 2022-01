Washington minaccia di usare armi a gas se Mosca attacca l’Ucraina

Il destino di questo controverso gasdotto tra Russia e Germania, che Washington non ha mai voluto ma che ora è completato con la benedizione di Berlino, sarà sicuramente al centro dell’imminente visita del cancelliere tedesco Olaf Schulz alla Casa Bianca, il 7 febbraio. Per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Il governo tedesco, accusato di timidezza e procrastinazione, ha cercato giovedì di chiarire la sua posizione. La massima diplomatica tedesca, Annalena Barbock, ha affermato che le “forti sanzioni” che l’Occidente sta preparando in caso di attacco russo includono anche il Nord Stream 2, che è ancora in attesa di messa in servizio.

Sulla base di queste parole e dei suoi “colloqui” con la Germania, il governo degli Stati Uniti è stato più deciso.

“Voglio essere chiaro con voi oggi: se la Russia invaderà l’Ucraina, in un modo o nell’altro, il Nord Stream 2 non andrà avanti”, ha avvertito Victoria Nuland, il numero 3 della diplomazia statunitense.

Giovedì gli Stati Uniti hanno anche criticato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiedendo un incontro lunedì a causa della “chiara minaccia” rappresentata dalla Russia ai loro occhi per la “pace e sicurezza internazionale”.