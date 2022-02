WALL STREET CLÔTURE EN HAUSSE

di Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) – La Bourse de New York a fini en nette hausse vendrdi pour la deuxième séance consécutive, confirmant son rebond après avoir terminé dans le rouge en amont de l’offensive lancée par la Russie contre l’Uemaine, c que le Dow Jones an enregistré sa plus forte progression depuis novembre 2020.

L’indice Dow Jones a gagné 2,51%, ou 834,92 punti, à 34.058,75 punti.

Le S&P-500, più grande, a 95,95 punti, quindi 2,24%, a 4.384,65 punti.

Le Nasdaq Composite avancé de son côté de 221,04 punti (1,64%) a 13.694,62 punti.

Pour la deuxième journée consécutive, l’armée russe a tiré des missiles contre Kiev, poussant des dizaines de milliers d’habitants de la capitale ucraina à s’abriter ou à fuir.

En parallèle, les investisseurs ont pris en compte une annonce du ministère chinois des Affaires étrangères selon laquelle le président russe Vladimir Poutine a déclaré à son homologue cinese Xi Jinping à Moscou des était était prê men.

Des stratégistes estiment qu’il ya pu avoir une Certaine précipitation dans la vente d’actions. L’S&P-500 è entrato in una zona di correzione, reculant à più del 10% del record di clôture du 3 janvier dernier.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la seduta dans le vert.

Côté valeurs, Johnson & Johnson un progresso del 5% dopo un juge américain un’autorisé une filiale du laboratoire à resto in faillite, empêchant de fait le maintien de quelques 38.000 quesiti contre la société dénonçant de la toxicité de talc.

(versione francese Jean Terzian)