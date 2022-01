Wall Street chiude in ribasso, Fed nervosa – 20/01/2022 alle 22:44

Giovedì la Borsa di New York ha chiuso in ribasso, ancora una volta non riuscendo a rimbalzare dopo l’apertura in verde, poiché gli investitori temono che la banca centrale statunitense (Fed) girerà una vite.

Il Dow Jones ha perso lo 0,89% a 34.715,39 punti, l’high-tech Nasdaq è sceso dell’1,30% a 14.154,02 punti e l’S&P 500 è cresciuto dell’1,10% a 4.482,73 punti.

Questa è la quinta sessione consecutiva di calo per il Dow Jones Index.

La giornata aveva iniziato a salire, dopo due sessioni di calo dall’inizio della settimana, nella speranza di un’inversione alimentata dalle posizioni lunghe.

Il Nasdaq era significativamente più alto nella capitalizzazione, ma Apple (-1,03%), Alphabet (-1,58%) o Nvidia (-3,66%) hanno fatto una pausa nel pomeriggio, come molte altre società.

Dal lato del Dow Jones, con la sua misura più costosa dei 30 titoli rappresentati, il gruppo assicurativo sanitario UnitedHealth (+0,10% a $463,00), con buoni risultati, è riuscito a mantenere l’indice in verde, con l’ultimo assicuratore, Travellers (+ 3,19% a $ 165,18).

Ma ha rallentato mentre si avvicinava al traguardo e l’indice principale di Wall Street si è ribaltato.

“Gli investitori rimangono preoccupati per l’inflazione e vedono la Federal Reserve molto più audace”, ha affermato Jack Ablin, capo della strategia di investimento di Cresset Capital. Pertanto, il mercato prevede un aumento dei tassi di interesse almeno tre volte quest’anno, in particolare per contrastare l’aumento dell’inflazione.

“L’anno scorso dovevi comprare quando il mercato era in ribasso, oggi devi vendere quando è alto”, ha commentato Patrick O’Hare di Briefing.com.

“La tendenza al default è ancora in calo”, ha affermato Maris Oog, presidente della società di gestione Tower Bridge Advisors. “Ci vorrà del tempo. Ora potremmo essere al punto in cui gli investitori sono più negativi sulle imminenti decisioni della Fed”.

I risultati aziendali, sebbene per lo più al di sopra delle aspettative, faticano a supportare gli indicatori. Jack Applin osserva che i lavoratori “hanno sentito dai leader che devono aumentare gli stipendi e che i costi stanno aumentando”. “Forse la pressione sui margini che ci aspettavamo l’anno scorso accadrà quest’anno”.

Sono balzate alcune star della new economy che hanno afflitto gli ascolti nelle ultime settimane, come Spotify (+0,63%) o l’exchange di criptovalute Coinbase (+0,97%).

In calo, invece, le principali società industriali che hanno beneficiato del trading di portafoglio degli investitori, temendo l’inflazione, come US Steel (-5,71%) o Cleveland-Cliffs (-3,79%).

Anche molti dei pesi massimi della tecnologia informatica, come i produttori di semiconduttori AMD (-4,97%) o lo specialista di schede di memoria Micron (-5,48%), sembravano deprimenti.

Le azioni di American Airlines sono scese del 3,18% a $ 16,76 dopo aver registrato vendite trimestrali migliori del previsto, nonché una perdita inferiore al previsto.

Tuttavia, la società ha avvertito che la diffusione della variante Omicron del coronavirus ha interrotto la ripresa del traffico passeggeri.

Il giorno prima, la rivale United Airlines (-3,42% a $ 42,88) ha fatto la stessa osservazione. Il titolo è stato convalidato dopo che il gruppo ha annunciato un aumento della capacità più lento del previsto.

Le piccole aziende si confrontano con i grandi nomi di Wall Street, ma Peloton alimenterà i colloqui giovedì.

Dopo che la CNBC ha annunciato che il gruppo stava sospendendo la produzione di biciclette e tapis roulant, le azioni del gruppo sono state sospese quattro volte e alla fine hanno perso il 23,93%, finendo a $ 24,22.

In una sessione priva di slancio, le azioni cinesi hanno preso il comando, sostenute dall’annuncio di un taglio del tasso chiave a un anno da parte della People’s Bank of China.

Alla festa hanno partecipato i colossi cinesi dell’e-commerce Alibaba (+2,58%), JD.com (+6,50%) o Pinduoduo (+2,75%).

tu / vmt / colpa