“Per capire in che condizioni sono i trasporti e il sistema infrastrutturale del nostro Sud e di molte aree periferiche dell’Unione, invito il Commissario europeo per i trasporti, la signora Adina Valean, a fare un giro nel nostro Mezzogiorno ma con mezzi pubblici.

Lucia Vuolo, europarlamentare campana della Lega, si rivolge al Commissario europeo per i trasporti, Adina Valean, nel corso della prima audizione della Valean in Commissione Trasporti e turismo

“Desidero richiamare l’attenzione della Commissione – continua la Vuolo – alle aree periferiche della nostra Europa, in virtù di una complessiva rivisitazione che sarà integrata rispetto a quei corridoi viari che in Italia ritroviamo, ad esempio, con l’Autostrada del Mediterraneo o con l’Alta velocità. Siete in molti a venire nel nostro Paese, ma al Sud Italia come ci venite? A Positano, Amalfi, Matera, Napoli, Gargano in Puglia o sul Mare Jonio riuscite a farlo agevolmente? Serve un chiaro coinvolgimento delle aree periferiche: attendo di poter incontrare la Commissaria Valean, magari in Italia, per un vero e proprio tour in tutti i quei territori che le ho menzionato. Lo faremo con un mezzo pubblico, poi sarà lei a giudicare”.