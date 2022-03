Voici « Horridus », le squelette de Tricératops le plus complet au monde !

Ce fossile de Triceratopo datant de la fin du Crétacé est le plus complet au monde. Son crâne de plus de 200 kg, sa colonne vertébrale, ses membres et les marques de ses tendons permettront de mieux compendre l’écologie de ce géant disparu.

[EN VIDÉO] Intervista: trois dinosaurs exceptionnels Les dinosaures sont des créatures étonnantes de par leur nature, leurs capacités o encore leur taille. Ils ne connaissent pas d’équivalent dans le monde animal actuel. Futura-Sciences a interviewé Éric Buffetaut, paleontologue, afin qu’il nous parle des dinosaures les plus surprenants.

Il ya 67 milioni di années, à la fin du Crétacé, un spécimen de Triceratopo orrido est mort dans le Montana, probabilmente in prossimità di un fiume o dans le lit d’un cours d’eau. L’enfouissement rapide de ce dinosauro l’a préservé jusqu’en 2014, lorsqu’il a été découvert sous 3,5 mètres de gres. Son scavo a demandé plus d’un an de travail pour le nettoyage et la préparation d’énormes blocs de roche ; son transport jusqu’au Musée de Melbourne a nécessité des caisses mesurant parfois la taille d’une voce.

L’excavation du spécimen « Horridus » a duré plus d’un an. © Heinrich Mallison

Un Triceratopo completa all’85%

L’individu fossile a été nommé « Horridus », d’après le nom de l’espèce et c’est le plus complet del genere Triceratopo connu à ce jour. Le squelette est en effet complet à 85 %, il comprend plus de 260 os et pèse plus d’une tonne, dont plus de 260 kg de gru. La conservazione dello squelette est si eccezionalmente que des impressions de peau et de tendons sont visibles sur Certains os. Le sexe de l’individu n’a pas pu être déterminé mais les estimations indiquent qu’Orrido misuratore prescelto sette metri di lunghezza e due metri di altezza. Le fossile géant a été acquis par le Musée de Melbourne, en Australia, et y est exposé depuis le mois de mars de cette année. En attendant de faire face à T. horridus it Australie, il est possibile de voir le squelette du spécimen in 3D sul sito del museo.

READ Definizione | Malioli - Caviglia « Horridus », l’un des fossiles de Triceratopo les plus complets jamais découverts. Pour le voir en 3D, c’est ici © Museo di Melbourne

Triceratops était aussi haut qu’un tramway de Melbourne : 2 m di altezza, 8 m di lunghezza. Rappresentanza d’artista. © Raoúl Ramos, Museo di Melbourne

Ce fossile est la pierre de Rosette pour compendre le Triceratops. © Museo di Melbourne