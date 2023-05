Vogliamo rimanere un partner affidabile per lo Stato e per i cittadini e il management di bpost gioca la carta della trasparenza

Fin dall’inizio della scoperta di potenziali irregolarità bpost, la direzione è stata diffidente. Il presidente e ceo ad interim della società è intervenuto giovedì ad inizio serata in una conferenza stampa organizzata da remoto.

Audrey Hannard, presidente del consiglio, ha depositato i tre fascicoli, i tre contratti, la cui regolarità è stata messa in dubbio. Si tratta del press franchising, cioè del contratto che la testata riceve dallo Stato per la distribuzione dei giornali. Ha anche a che fare con la funzione di tesoreria nei conti dello Stato, un lavoro che bpost svolge dal 1912. Infine, ha a che fare con il contratto che ha a che fare con le targhe europee. Questi tre contratti rappresentano ricavi per 104 milioni di euro.

I punti in comune di questi tre appalti sono il fatto che si tratta di appalti pubblici, il coinvolgimento degli stessi soggetti, cioè i responsabili di queste pratiche bpost e l’esistenza degli stessi concorrenti. Per questi file, ci sono indicazioni che gli importi raccolti da bpost sono molto elevati. Nulla dice a questo punto che sia illegale. “Non è detto che gli attuali margini applicati siano illegali, ma è problematico“, hanno spiegato i leader di bpost. In effetti, il fatto che questi contratti siano “etici” riguarda anche Libra.Vogliamo rimanere un partner affidabile per lo Stato e i cittadiniAudrey Hannard ha detto:socio etico“.

Come abbiamo detto, bpost ha avvertito che si aspetta che questi contratti causino una perdita da 25 a 50 milioni di euro nel 2023. A questo punto, è impossibile dire questo importo o sapere quando verranno installati i lavori. “Questo richiede tempo“,”Il quadro giuridico di questi tre contratti è molto complessoha detto Philippe d’Artien, CEO di bpost.

L’importo da 25 a 50 milioni di euro appartiene solo al 2023. A seconda dei risultati degli audit in corso, sarà possibile tornare indietro fino a 10 anni”.Nello scenario più pessimistaNominato Filippo d’Artagnan.