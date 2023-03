“Vogliamo che i nostri prodotti siano visti come dispositivi di qualità venduti a un prezzo equo”

“In Europa dobbiamo ancora sviluppare il marchio. Queste parole sono di Dirk Pauwels, Direttore Belgio e Lussemburgo di OPPO. Riconoscimento di debolezza? Non è vero. Se lo analizziamo alla luce dello sviluppo europeo del brand cinese brand, si capisce facilmente che questa frase è esattamente un’aspirazione, l’ambizione di crescere ulteriormente e monopolizzare i primi 3 venditori di smartphone al mondo (OPPO è il quarto* più grande venditore di smartphone al mondo, dopo Samsung, Apple e Xiaomi). , non si tratta di affrettarsi”. Vogliamo fare le cose per bene. Accettiamo che potrebbe volerci un po’ più del previsto. » La piegatura è l’esempio perfetto. Padroneggiando la tecnologia dall’anno scorso con il Find N (che era destinato esclusivamente al mercato cinese), OPPO ha aspettato fino al 2023 per commercializzare il Flip in Europa… escluso il Belgio! È un’ottima decisione quando sai che dall’altra parte del nostro confine è disponibile il Flip N2. Il mercato belga non è ancora abbastanza maturo per questa tecnologia o manca una visione del marchio? La risposta potrebbe essere tra i due. Perché se un produttore riesce a farsi conoscere dal grande pubblico – le vendite sono aumentate del 400% nel nostro Paese tra il 2021 e il 2022, secondo i dati pubblicati da Cisco e riportati dai nostri colleghi di Laatste Nieuws – grazie a una grande presenza tra gli operatori ( che offrono un telefono di marca con abbonamento) o addirittura partnership con la Champions League, giocano principalmente nel campo di ingresso centrale. “Ma vogliamo che le persone passino gradualmente alle serie Reno (di fascia media, ndr) e Find (di fascia alta, ndr). È vero che abbiamo una grande percentuale di vendite di serie A (entry level). È rimarrà ma l’obiettivo è passare alle gamme più alte. » READ La capsula Orion della NASA torna sulla Terra - Notizie ICT

OPPO Flip N2 – Foto di Belga

Se l’ambizione c’è, la strategia non sembra essere cambiata. “Vogliamo che i nostri prodotti siano visti come dispositivi di alta qualità venduti a un prezzo equo, con esperienza e supporto. Come altri nel suo settore, OPPO sta incorporando sempre più il concetto di sostenibilità nella sua visione”. Prendiamo ad esempio il BHE (Battery Health Engine), questo permette di ottenere una batteria che dura più a lungo (viene aumentato il numero di cicli, che gli permette di mantenere l’80% della sua capacità dopo 1600 cicli, ndr) e quindi un telefono che dura nel tempo” spiega Dirk Pauwels. È sufficiente per diventare carbon neutral entro il 2050, come annunciato durante il MWC? Solo il futuro lo dirà.