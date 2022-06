Voci recenti di trasferimento 17/06: Alderweireld – Januzaj – Valbuena – Thomas – Rodes – de Souza Costa – Nielsen – Bandé

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima! Alderweireld – Januzaj – Valbuena – Thomas – Rodes – de Souza Costa – Nielsen – Bandé

Judson Fernandez si dirige al Besiktas

In prestito al Tottenham, poi al Galatasaray e infine al Rizespor, retrocesso in seconda divisione turca alla fine della scorsa stagione, Gedson Fernandes (23) è rimasto in Turchia ma ha cambiato club. Il Benfica ha deciso di vendere il centrocampista della nazionale portoghese (due scelte) al Besiktas per un assegno di 6 milioni di euro.

𝐎 𝐎 𝐍 𝐍 𝐍 𝐍 ⏳🔥 pic.twitter.com/F0Kj1HYH7S – Besiktas JK (Besiktas) 17 giugno 2022

Tommaso Romano a Caen

Gratuitamente, dopo nove anni ad Angers, Romain Thomas (34) ha segnato allo Stade Malherbe de Caen. Il difensore centrale, che ha giocato 219 partite in Ligue 1, ha firmato un contratto triennale con il giocatore della Ligue 2.

𝗕 .𝘃.𝘂. @RomTom29 ✍️ La prima recluta per questo prodotto, Romain ha registrato fino al 2025 con Rouge & Bleu#SMCaen #squadra_di_pesce pic.twitter.com/XrYKjoNUOP Stadio Malherbe Caen (SMCaen) 17 giugno 2022

Dominic Kotarski lascia l’Ajax per sempre

Con un contratto fino a giugno 2023, il portiere croato Dominic Kotarski (22) lascia l’Ajax Amsterdam per passare definitivamente all’HNK Gorica, dove era in prestito la scorsa stagione (28 partite, 8 reti inviolate).

Buona fortuna in Croazia, Dominic! 🤝 – Ajax Amsterdam (AFCAjax) 17 giugno 2022

Yves Bisoma si unisce al Tottenham

Yves Bisoma (25) si unisce al Tottenham dal Brighton & Hove Albion per un assegno di 29 milioni di euro. Il nazionale maliano (23 presenze) è ora legato al Tottenham fino al 2026. Svelato a Lusk, è passato al The Nawras nel 2018, poi ha venduto 16,5 milioni di euro.

Vi presentiamo la nostra terza firma estiva… 🔥 pic.twitter.com/GMEjKo1MH9 – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 giugno 2022

Liberato Cacace (STVV) è stato definitivamente acquistato dall’Empoli

Le Lierse s’offre Mahdi Tarfi e la fonte della religione

Rintracciato dal Club Brugge, Willot Swedberg si impegna al Celta Vigo

