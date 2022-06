Voci recenti di trasferimento 16/06: Hazard – Skamaka – Cho – Zirkzee – Dost – Kremencic – Reynolds – Ex

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata qui prima!

Ufficiale: l’ucraino sbarca a Zolteh Vargym

Arriva a gonfiare i ranghi della squadra di Mbaye Lee. (leggi di più)

È ufficiale: Kylian Hazard si unisce a RWDM

È libero da quando ha lasciato Bruges. (leggi di più)

Brian Reynolds sarà ceduto in prestito al Westerlo dalla Roma

Brian Reynolds, preso di mira dall’RSC Anderlecht, è passato alla Roma… prima di essere ceduto in prestito al KV Kortrijk. La squadra americana tornerà in Belgio. (leggi di più)

UFFICIALE: Leonardo Rocha firma per D1B

L’ex attaccante dell’Eupen ora rafforza il Lierse in P1B. (leggi di più)

Asan Sesay a Lecce

Il Lecce, che è stato promosso al campionato italiano, ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Asan Sessay (28), autore di una grande stagione con il club zurighese. Libero da qualsiasi contratto, il nazionale gambiano ha firmato per due anni più un anno in più facoltativo.

Lecce of America comunica di aver acquisito, con decorrenza 1 luglio 2022, il diritto ai servizi sportivi per il calciatore. #sì La scorsa stagione all’FC Zurigo. L’attaccante centrale gambiano ha firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno # Affidabile pic.twitter.com/t8oJWr6Mfs – Lecce Stati Uniti (@OfficialUSLecce) 16 giugno 2022

Walid Al-Jarmouni si unisce alla BAU

Walid Jarmouni (22) si unisce a Bao da Sochaux. L’attaccante ha firmato due stagioni con il club della Ligue 2.

Walid Al-Jarmouni 🟡🔵! Il giovane attaccante si è allenato Incorpora il tweet Verrà trasferito al Bao Football Club per le prossime due stagioni pic.twitter.com/aj8zBYADQ9 – PAU FC @ (PauFootballClub) 16 giugno 2022

Rodformer, fermata oa Bruges?

Rodformer ha alternato un jolly e un ruolo da titolare al Club Brugge sotto Alfred Schroeder. Cosa ha spinto il capitano verso l’uscita? (leggi di più)

Nelson Angulo, giovane attaccante ecuadoriano, vicino all’RSC Anderlecht?

Nonostante la partenza di Vincent Kompany, il progetto giovanile rimarrà importante all’RSC Anderlecht. Così, Nerbed potrebbe accogliere un grande talento del Sud America. (leggi di più)

Roman Sais si unisce al Besiktas

Libero da qualsiasi contratto dalla sua partenza dal Wolverhampton, Roman Sais (30) è passato al Besiktas dove ha firmato un contratto di tre stagioni.

Sono iniziate le trattative per il trasferimento di Roman Ghanem Paul Sayes 🔗 https://t.co/gU2jauJp4L pic.twitter.com/eTNv27JWFN – Besiktas JK (Besiktas) 15 giugno 2022

Benvenuto a Bao Ziauddin Ibazi

Pau riceve il nazionale canadese Dia-Eddin Abzi (23), che ha giocato per lo York United. Il difensore ha firmato 3 anni.

@abzi__20 Lui è 🟡🔵! Dopo essersi affermato come uno dei migliori difensori della CPL per diverse stagioni, i nazionali canadesi rafforzeranno la difesa del Pau FC per le prossime tre stagioni. Benvenuto Dia Eddin! 👑 pic.twitter.com/NPlawHOFy1 – PAU FC @ (PauFootballClub) 15 giugno 2022

Ufficiale: Mike Pettinger (Standard de Liege) si unisce a Le Mans

Al termine del suo contratto con il Roche, il 18enne difensore ha deciso di affrontare una nuova sfida. (leggi di più)

Alexander Schulw si unisce allo Schalke 04

Alexander Schullo è in prestito allo Schalke 04 dall’Hertha BSC. Il portiere ha giocato 176 partite in Bundesliga e 33 partite in seconda divisione durante la sua carriera. È ancora sotto contratto con HBSC fino a giugno 2025.

Un altro nuovo arrivato costante: Alexander #colo Entra in prestito fino al termine della stagione 2022/2023 Incorpora il tweet per me #S04 🔄 Benvenuto allo Schalke, Alex! 🧤 – FC Schalke 04 (@s04) 15 giugno 2022

Magnus Warming in prestito in tedesco D2

Il Torino presta un Magnus Warming Sportverein Darmstadt 1898, residente nella seconda divisione tedesca. L’ala sinistra della nazionale danese, 22 anni, è in prestito fino al 30 giugno 2023 con opzione di riscatto. Ha giocato solo 6 partite con il club del Torino, a cui è entrato la scorsa estate.

Nikolai Jorgensen non è stato trattenuto dal Copenaghen

Nicolai Jørgensen (31) non è alle prese con il Copenhagen FC, che lo ha ospitato quest’inverno. Già superato nella capitale danese dal 2012 al 2016, l’attaccante della nazionale danese (39 presenze) ha segnato un solo gol in 9 partite al suo ritorno all’ovile. Ex giocatore di Bayer, Feyenoord e Kasim Pasha, ora è libero nell’aria.

L’FCK non estenderà l’accordo con Nicolai Jørgensen dopo essere tornato a gennaio con un accordo in scadenza a fine giugno. Tutti al club augurano buona fortuna a Nikolai e ringraziano per i suoi sforzi con la maglia bianca 🙏🏼 # Avclive # filo https://t.co/DRR1kOVTUR FC Copenaghen (FCKobenhavn) 15 giugno 2022

Mehdi Zivan di Claremont

Claremont Foot 63 dà il benvenuto a Mehdi Zivan. Il 30enne terzino destro della nazionale algerino (19 presenze), proveniente dallo Yeni Malatyaspor (Prima Divisione turca), ha segnato due stagioni più un anno elettivo.

Profilo di Dennis Will Poha di Zion

Dennis Will Poha (25) si unisce all’FC Sion. Il centrocampista francese, che ha giocato al Pau la scorsa stagione, ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2025.

👋🏻 𝗗𝗘𝗡𝗜𝗦 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗣𝗢𝗛𝗔 Il centrocampista 25enne passerà all’FC Sion per le prossime tre stagioni! 👊🏻 Comunicato stampa ⤵️#BenvenutoDenis #Poha 2025 – FC Sion (FCSion) 15 giugno 2022

Il tedesco Sanchez lascia Granada

Il Granada, retrocesso in seconda divisione spagnola, ha annunciato l’addio del proprio difensore ispano-tedesco al termine del suo contratto, arrivato in Andalusia nell’estate del 2017.

Annuncio | Germán Sánchez ha lasciato il Granada CF. -Granada CF ❤️⚪️ (Granada CF) 15 giugno 2022

Abdul Razak Ishaq sarà seguito dall’RSC Anderlecht

Le tracce si moltiplicano per rafforzare le squadre dell’RSC Anderlecht. (leggi di più)

Michael Kremencic è tornato a Bruges, ma ha delle opzioni

Dopo essere stato ceduto in prestito allo Slavia Praga, Michael Kremencic è tornato a Bruges per recuperare, ma non dovrebbe rimanere. (leggi di più)

Il Barcellona ufficializza l’arrivo di Pablo Touré a condizione del rilascio di 100 milioni!

Il Barcellona ha attratto grandi talenti spagnoli e ha già fissato in alto la clausola rescissoria. (leggi di più)

Bas Dost firmerà con il Feyenoord e sostituirà Cyriel Dessers

Al termine del contratto con l’FC Bruges, Bas Dost lascerà il Belgio e farà ritorno in Olanda. (leggi di più)

Joshua Zirkzee è interessato al VfB Stuttgart

L’attaccante, in prestito dal Bayern Monaco all’Anderlecht, interesserà un altro club tedesco. (leggi di più)

Muhammad Ali Chu torna alla Royal Society

Se è certo che lascerà Angers e Ligue 1, la sua destinazione resta da definire. (leggi di più)

Il Paris Saint-Germain presenta la prima offerta dell’attaccante italiano

Un giovane attaccante ha attirato l’attenzione di diversi club europei. (leggi di più)

Ultime voci di trasferimento e trasferimento 15/06