“Vladimir Putin gode di buona salute, non è impazzito”, avverte l’ex premier ucraino.

primario

Yulia Tymoshenko, Primo Ministro ucraino dal 2007 al 2010, è stata ospite del canale LCI e ha parlato del conflitto tra il suo Paese e la Russia di Vladimir Putin.

Ospite LCI Giovedì 29 settembre, l’ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko ha respinto una domanda frequente sulla salute mentale di Vladimir Putin. Ha detto che il presidente russo “è in buona salute e non è impazzito. Dovrebbe essere fermato con la sua banda perché il passo successivo è il ricatto nucleare”.

“Vladimir Putin non capisce la libertà”

Alla vigilia dell’annuncio dell’annessione di quattro regioni ucraine al Cremlino, Yulia Tymoshenko ha spiegato che “la strada proposta da Putin non è la pace. Vogliamo la pace, ma non a condizioni inaccettabili. Lui vuole la resa dell’Ucraina”. Per l’ex capo del governo ucraino “Vladimir Putin non comprende la libertà”. Chiama le sue decisioni recenti, come l’arruolamento di 300.000 uomini, “isteria”.

Leggi anche:

Manutenzione. La guerra in Ucraina: uno specialista in Russia avverte che “Putin è più debole e non durerà a lungo”

Foto della “Rivoluzione arancione” nel 2004, Yulia Tymoshenko ha spiegato che la vittoria dell’Ucraina è possibile da un punto di vista militare. E il Paese potrebbe “ripristinare la sua integrità amministrativa entro la prossima primavera, compresa la Crimea”.