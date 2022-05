Viviamo nascosti: dovremmo diffidare degli smartphone cinesi?

Ma allora che dire delle applicazioni cinesi che scarichiamo sui nostri cellulari: WeChat, o Whatsapp cinese, o TikTok, che hanno più di un miliardo e mezzo di abbonati nel mondo?

“Per me, avere TikTok è un rischio. Onestamente, Per i nostri bambini, TikTok non è salutare. Sono diffidente nei confronti di questi social network che si trovano nelle vite più intime dei nostri ragazzi, nelle loro camere da letto di notte… Questi network sono una porta aperta per lo spionaggio. e pericolo”.

Di fronte a questa potenziale appropriazione dei nostri dati personali dai nostri smartphone, Axel Legay, specialista in sicurezza informatica, ci invita a essere vigili in ogni momento: “Non lo so, hai una tua foto nuda, con un mal di freddo allo stomaco, volevo fotografarla per mostrarla al tuo medico, l’ho lasciata sul tuo telefono. La foto potrebbe benissimo incontrarsi in Cina”.

“Ho preso questo esempio apposta per non fare un esempio sessuale. Sappi che alcuni capi dell’azienda ti troveranno pazzo perché scatti una foto di quella parte del tuo corpo e la lasci sul telefono. E se lo sapessero , non ti assumerebbero.