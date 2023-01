Vittoria importante sconvolta: Cristiano Ronaldo è rovinato da una madre e può davvero essere fermato

Cristiano Ronaldo potrebbe non essere in grado di fare il suo debutto con l’Al-Nassr giovedì contro l’Al-Tai. A novembre, il portoghese è stato squalificato per due partite dalla FA, e con la sua partenza dal Manchester United, Ronaldo non ha ancora scontato questa pena.

Secondo lo statuto della FIFA, l’associazione di un altro paese deve garantire l’esecuzione della sanzione. Tuttavia, in un comunicato, la Federazione internazionale ha affermato che in questo caso spetta alla Federazione saudita decidere se mantenere o meno la sanzione. Ad aprile, dopo aver perso una partita di campionato contro l’Everton, Ronaldo ha strappato un cellulare dalle mani di un tifoso che lo stava filmando. Sebbene il portoghese si sia scusato, è stato condannato mesi dopo.

Appresa la notizia, anche la madre della vittima ha deciso di regolare i conti con il portoghese. “La minima menzione del suo nome mi fa ribollire il sangue. Non ha mai chiesto scuse adeguate a me e a mio figlio autistico Jacob. Quando mi ha chiamato ad aprile dopo l’accaduto, si stava solo vantando. Era tutto su di lui.”Sarah Kelly licenziata in un’intervista al Daily Mail.

Va anche oltre. “Penso che avrebbe dovuto ritirarsi e lasciarci tutti in pace. È stato scaricato dal Manchester United e dal Portogallo, e la mamma del tifoso dell’Everton è esplosa di nuovo. Ovviamente le persone stanno iniziando a vedere che tipo di persona è. Ha causato me e Jacob molto stress.” , e ne sono stato vittima. Ci siamo sempre sentiti come criminali e non come il clan innocente.”ha proseguito la madre, fino a CR7.

Ronaldo ha appena firmato un contratto con Al-Nassr fino all’estate del 2025. Il portoghese riceverà 200 milioni di euro nei prossimi 30 mesi. Tale importo potrebbe aumentare in modo significativo se l’Arabia Saudita fosse autorizzata a ospitare la Coppa del Mondo 2030 con il suo sostegno.