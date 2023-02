Vittima dell’ira di Denis Brogniart, la giornalista Charlotte Namura risponde agli avventurieri di Koh Lanta che difendono l’ospite (VIDEO)

Basti pensare che il montaggio realizzato dalla casa di produzione “Koh-Lanta” non è di gradimento della giovane…

Questo martedì, 21 febbraio, TF1 ha mandato in onda il primo episodio della sua nuova stagione, “Koh Lanta, the Sacred Fire”. Con 4,2 milioni di spettatori, questo è il peggior pubblico di sempre dello spettacolo. In Belgio, 180.000 spettatori erano davanti ai loro schermi televisivi.

Con il caso Pierre Palmede, le accuse contro Denis Broniart sono cadute nel dimenticatoio. Ricordiamo, qualche settimana fa la conduttrice è stata accusata da diverse donne di comportamenti offensivi, in particolare nei confronti di Charlotte Namora, che ha lavorato con la conduttrice a “Le Mag de la Coupe du Monde” nel 2018 su TF1. Molto rapidamente, Denis Brogniart si è scusato pubblicamente.





Leggi anche 'Fare the Fart', 'Finally Get Out': il candidato di Ramsey per 'Koh Lanta' solleva le accuse di molestie di Dennis Proniart



È stato senza affidarsi a Pascal Salviani, il candidato nel 2016 e nel 2018, a rilanciare la relazione sul set di “Touche pas à mon poste”: “È stata terribilmente soffocata perché penso che sia un grande scandalo. Ci sono danni collaterali. Don’ “andare a chiedere a Charlotte (Namora, ndr) e Jean-Luc, suo marito, delle loro condizioni. Andare a chiedere alla ragazza che è in psichiatria da luglio…”

E per continuare: “Ho fatto il 2016 in tv. Davanti a me c’era un uomo soprannaturale, molto riservato, niente social. Era calmo e lo rispettavamo perché non interferiva. Nel 2018, quando ho recitato nel mio secondo Koh-Lanta, non era più lo stesso personaggio. È cresciuto come animatore. Solo vedendomi, ha dato di matto. E questi comportamenti li ha già avuti con i giocatori, con altre persone. Quando è successo qualche settimana fa , mi sono detta: ‘Finalmente me ne vado'”.

Leggi anche "Preferirei essere l'unico belga": questa candidata a "Koh Lanta, Sacred Fire" si rammarica di avere due suoi compatrioti



Molti avventurieri hanno voluto andare nella direzione opposta, descrivendo Denis Broniart come “presente nei momenti difficili”, “professionale e simpatico” o addirittura “d’oro”.

ALP, che produce “Koh-Lanta”, ha raccolto le dichiarazioni di Teheiura, Colin, Clémence Castel, Candice Boisson e Alix…con la didascalia “Detto tutto…la famiglia dei miei avventurieri di ‘Koh-Lanta’ ha parlato.” »

Un tweet a cui Charlotte Namura ha risposto con una sola parola semplicemente: “Patetico”.





